Члены ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейшем сокращении объёмов добычи нефти, и с 1 апреля предыдущие соглашения перестанут действовать. В итоге каждый останется сам за себя и попытается максимально нарастить добычу. При текущем переизбытке "чёрного золота" в связи с замедлением мировой экономической активности из-за коронавируса подобные действия могут вызвать резкое превышение предложения над спросом. В результате цены логично рухнули (за пятницу и понедельник) и немного отскакивают наверх сегодня (после того, как Трамп объявил о намерении значительно понизить подоходный налог и помочь отраслям, которые больше всего пострадали от коронавируса).

Больше всего падали валюты развивающихся (в первую очередь, нефтедобывающих) стран, включая рубль (около 75 руб. за доллар и 86 за евро на вчерашних максимумах). Сегодня российская валюта (как и нефть) пока укрепляется (относительно вчерашних значений), но до уровней прошлой недели ещё очень далеко. Был ли установлен минимум по рублю — прогнозировать сложно, но пока нет серьёзного беспокойства относительно стабильности финансовой системы РФ.

Так или иначе, существенное ослабление рубля, если оно не будет ликвидировано в короткие сроки (это возможно, скорее всего, только если Саудовская Аравия и Россия «передоговорятся» до истечения срока предыдущего соглашения), приведёт к закрытию операций carry trade, связанных с российским госдолгом, из-за чего ОФЗ должны упасть в цене. При достаточной просадке ОФЗ, крупные российские фонды, вероятно, постараются откупить бумаги с увеличившейся доходностью (в первую очередь, с короткой дюрацией), ведь сомнений в кредитоспособности РФ ни у кого нет.

Ослабление рубля также означает вероятное ускорение инфляции, в связи с чем Банк России вряд ли будет и дальше смягчать кредитно-денежную политику (напротив, есть аргументы в пользу существенного повышения ставок). Если ставки будут повышены, это же произойдёт с депозитами и ипотечными займами.

Что касается акций, то в периоды роста инфляции они выступают «защитным» инструментом, только открылся наш рынок в большом минусе. Есть высокая вероятность, что часть эмитентов откажется от политики высоких дивидендов в условиях макроэкономической нестабильности, и это снизит привлекательность российского рынка акций для части инвесторов.

Наконец, рынок евробондов в сегменте high yield также отреагировал очень негативно на решение ОПЕК+. Упали все бумаги, связанные с нефтью, сырьём и развивающимися странами: особенно это коснулось облигаций с длинной дюрацией и ликвидных субордов.

Стоит ли откупать рынок на текущих уровнях (по всем активам)? Скорее всего, лучше «осмотреться» день-другой, поскольку прогнозы по цене на нефть неутешительные (вплоть до $20 за брр.), хотя часть бумаг с короткой дюрацией выглядит уже довольно привлекательно, предлагая доходность, которая ещё две недели назад казалась недостижимой.