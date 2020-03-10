Сегодня Банк России принял решение начать упреждающие продажи валюты уже с этого дня (в факторах ликвидности они, судя по всему, отразятся с завтрашнего дня). На наш взгляд, это стоит понимать так: бюджетное правило ориентируется на цену нефти, сложившуюся по итогам предшествующего месяца, по этой причине перейти к продаже валюты регулятору формально следовало бы лишь в апреле. Но из-за очевидно негативной динамики курса рубля ЦБ решил начать продажи уже сейчас.

Пока конкретные объемы продаж валюты не анонсированы, но в целом мы полагаем, что они будут лишь символическими. Так, если для расчета продаж валюты использовать значения последних двух дней (т.е. с момента, когда нефть снизилась ниже уровня цены отсечения и составила в среднем 31 долл./барр., а курс составил 73,4 руб./долл.), то объем, по нашим оценкам, составит ~3-5 млрд руб./мес.

В более долгосрочной перспективе в предположении цены на нефть в 30 долл./барр. и курсе рубля 80 руб./долл. объем продаж валюты, по нашим оценкам, будет немного больше (~25 млрд руб./мес.), однако все равно останется незначительным и будет заметно меньше среднемесячных объемов покупок валюты прошлых месяцев (более 200 млрд руб./мес.). Таким образом, если такая ситуация сохранится до конца года, то из ФНБ будет продано валюты на 250 млрд руб.

В контексте столь быстрых перемен конъюнктуры нефтяного рынка возникает вопрос об изменениях в бюджете. Отметим, что текущая версия бюджетного правила очень консервативно определяет уровень расходов, а потому существенно защищает его от секвестра: в отличие от ситуации 2015 г. (где расходы были сверстаны, исходя из значительно более высоких цен на нефть) текущие расходы рассчитаны из цены на нефть Urals в 42,4 долл./барр. Если предположить среднюю цену нефти 30 долл./барр. до конца года и курс 80 руб./долл., избежать дефицита, конечно, не удастся (он может превысить 1 трлн руб.). Однако, с другой стороны, власти могут и не сокращать расходы (от и так консервативного текущего уровня), допустив более высокий дефицит бюджета (1,5-2 трлн руб.) и финансируя его из ФНБ.