Финансовые результаты ЛУКОЙЛа совпали с ожиданиями рынка в части выручки и EBITDA, оказались ниже по чистой прибыли, при этом компания отразила достаточно высокий свободный денежный поток. В отчетном периоде выручка компании снизилась на 2% к/к до 1 912 млрд руб. (консенсус-прогноз: 1 891 млрд руб.) на фоне относительно стабильной рыночной конъюнктуры: цены на нефть и курс рубля изменились незначительно по сравнению с предыдущим кварталом.

EBITDA компании сократилась на 15% к/к до 278 млрд руб. (консенсус-прогноз: 278 млрд руб.) из-за сезонного роста расходов и относительно низкого объема продаж нефтепродуктов в зимний период. Чистая прибыль сократилась на 37% к/к до 119 млрд руб. (консенсус-прогноз: 145 млрд руб.) из-за списаний в основном по добывающим активам на сумму 24 млрд руб.

Свободный денежный поток ЛУКОЙЛа во 2 полугодии 2019 г. составил 394 млрд руб., что, по нашим оценкам, соответствует дивидендам за период в размере 319 руб. на акцию (полугодовая дивидендная доходность – 7%) или 511 руб. с учетом дивидендов за 1 полугодие 2019 г.

Резюмируя, мы считаем отчетность компании сильной благодаря высокому свободному денежному потоку. Мы считаем ЛУКОЙЛ одной из наиболее привлекательных компаний в секторе вследствие нашей высокой оценки потенциала курсового роста бумаг и дивидендной доходности. Мы также отмечаем возросшую вероятность активизации программы выкупа акций из-за резкой просадки стоимости бумаг. Вероятно, информация об этом появится завтра в ходе конференц-звонка. Напомним, что согласно программе buyback, ЛУКОЙЛ может выкупить акций на сумму $3 млрд до 2022 г. включительно.