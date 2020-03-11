Российский рынок акций вчера пережил настоящий черный вторник. После 10%-го обвала на старте торгов, затем наблюдалось поступательное восстановление. В моменте не без поддержки массового закрытия коротких позиций потери по индексу МосБиржи удавалось сократить до —2,5%. Однако к концу дня снижение возобновилось и по итогам сессии составило 8%.

В это же время произошел отскок цен на нефть Brent на 8,3% после обвала понедельника. К закрытию торгов позитивную динамику показали и американские индексы акций.

Обращаем внимание, что обороты торгов на российском рынке во вторник были максимальными за всю историю. В акциях индекса МосБиржи наторговали на 248,7 млрд руб. Для сравнения предыдущий рекорд был установлен 21 февраля — 184,6 млрд руб. Третий результат в истории — это 10 апреля 2018 г., когда были введены санкции в отношении Русала (150,2 млрд руб.).

При таких оборотах акции МосБиржи начинают выглядеть привлекательно. С максимумов года они откатились на 22%. Повышенные объемы торгов наблюдаются не только на рынке акций, но и в других секциях. Ожидаемая дивидендная доходность Московской биржи по уровням вчерашнего закрытия — 8,8%.

Мощная переоценка произошла и на долговом рынке. Индекс гособлигаций RGBI за одну сессию рухнул на 3%. Такие движения на рынке государственного долга очень редкое явление. В последний раз подобный масштаб распродаж в ОФЗ наблюдался в декабре 2014 г. во время мощнейшей девальвации рубля. Сейчас участники рынка заложили в цену сценарий, при котором ЦБ РФ уже не будет смягчать денежно-кредитную политику. На ближайшем заседании 20 марта регулятор с высокой вероятностью оставит ключевую ставку на уровне 6%. Можно было бы предположить и ее увеличение, однако при прочих равных оснований для этого, на мой взгляд, пока недостаточно.

Ввиду роста важности валютного фактора, российские акции можно разделиться на несколько групп, которые в свою очередь могут двигаться разнонаправленно и не показывать единой динамики.

В первую группу входят нефтяные акции, которые остаются под умеренным давлением из-за слабости на сырьевых площадках. Также вместе с ними могут проявлять слабость акции банков. Во вторую группу, которая может демонстрировать нейтральную динамику, входят акции ориентированных на внутренний рынок компаний. Это энергетики, ритейл и такие акции как Яндекс. В третью группу входят выигрывающие от девальвации рубля не нефтяные экспортеры. Вчера мы уже видели, как эти бумаги росли на падающем рынке. Это акции Полюса, Полиметалла, Норникеля, Русала, Фосагро, Акрона. Также за счет слабого рубля поддержку получают представители черной металлургии: Северсталь, НМЛК, ММК.

В связи с этим рассмотрение отдельно динамики всего индекса сейчас менее актуально. Лучше оценивать тенденции отдельных групп бумаг. По индексу МосБиржи можно выделить лишь важные уровни с технической точки зрения. Внизу в качестве поддержки выступает район 2440–2450 п., около которого вчера и произошел разворот. Сверху важным ориентиром для отскока является район 2610–2625 п.

Сегодня ожидается положительной открытие торгов. Наш рынок будет отыгрывать вчерашний рост в США. После закрытия дневной сессии американские индексы выросли. Итоговое прирост S&P 500 составил 4,9%. Впрочем, уже сегодня с утра фьючерсы на американские индексы вновь в минусе, теряя около 2%.

Динамика рынка акций США по-прежнему остается одним из ключевых поводырей для российских акций. В периоды сильного снижения и высокой волатильность корреляция традиционно увеличивается.

Индекс S&P 500 вчера попытался продолжить снижение, однако локальная просадка вновь была выкуплена. Потери от исторических максимумов не превысили 20%, поэтому формально в категориях Уолл-Стрит «медвежий рынок» так и не начался. Все текущее снижение именуется стандартной коррекций.

Стоимость барреля нефти Brent во вторник отскочила на 8% и вернулась выше $37. Сегодня с утра это движение наверх продолжилось, котировки поднялись в район $38,5. С одной стороны, это локальный позитив перед стартом новой сессии, но, с другой, российский рубль не полностью компенсирует ранее прошедший обвал цен.

Курс USD/RUB во вторник весьма умеренно отреагировал на события нефтяного рынка, поднявшись всего на 4–5% относительно значений прошлой пятницы. Очевидно, что этого недостаточно для компенсации эффекта от падения Brent. Стоимость барреля в рублях опустилась до 2700. Это на 33% меньше, чем средняя стоимость бочки за последние 12 месяцев. Просадка более 15% по бумагам Лукойла, Татнефти и Роснефти в таких условиях выглядит понятной. Если смотреть со стороны акций нефтяников, то для их восстановления требуется более значительное ослабление национальной валюты.

Стабильность рубля накануне отчасти могла быть обеспечена действиями Банка России, который принял решение начать упреждающую продажу валюты. В качестве локального сопротивления по доллару выступил район около 72–72,2. Он трижды в течение дня останавливал девальвационный импульс.

На фоне утреннего роста цен на нефть сильного ослабления рубля в первый час ожидать сложно. Но на чуть более длинном горизонте риски подъема USD/RUB к 73–75 сохраняются, особенно если фаза восстановления по Brent сменится еще одной локальной волной снижения.

Сделать более-менее точный прогноз по стоимости барреля нефти в среднесрочной крайне сложно. При прочих равных можно лишь обозначить условно справедливый диапазон в $30–40 по Brent. Дело в том, что на неэластичном рынке нефти любой дополнительный миллион баррелей в сутки может оказывать очень значительное влияние на котировки. А в текущей ситуации, например, нельзя точно предугадать даже добычу Саудовской Аравии. Будут это текущие 9,7 млн б/с или же 12 млн б/с. Решения лежат по большей части в политической плоскости.

К тому же есть еще и фактор неопределенности из-за коронавируса. Эпидемия неизбежно пойдет на спад, но вопрос в том, сколько пройдет времени. Вчерашняя статистика ВОЗ по-прежнему указывает на сохранение прироста числа новых заболевших за сутки в абсолютном выражении.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские биржи после нашего закрытия во вторник выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 снижаются на 2,06%, нефть Brent в плюсе на 3,14%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти выше уровня закрытия вторника, более чем на 1%.