По итогам торгов 10 марта индекс МосБиржи упал на 8,11% — до 2498,94 п., а РТС обвалился на 13,02% — до 1094,18 п.

О причинах провала российского рынка сказано более чем достаточно. Поэтому лучше сосредоточиться на других моментах. Одним из главных вопросов торгового дня был возможный финиш индекса МосБиржи в зоне «медвежьего» рынка. Вечернего отскока не получилось и рублёвый индикатор финишировал значительно ниже 2581 п. Основной разгром коснулся бумаг нефтяных компаний: «Татнефть» (-19,51%), «ЛУКОЙЛ» (-18,65%), «Роснефть» (-16,91%), «Газпром Нефть» (-13,61%), «Сургутнефтегаз» (-13,58%). Вслед за ними пристроились энергетики, а вот наверху оказались инструменты традиционной защиты от слабого рубля и нефти. Возглавили рынок привилегированные акции «Сургутнефтегаз» (+11,4%), Polymetal (+6,3%) и «Полюс» (+5,59%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил впечатляющие 248,732 млрд рублей. По сценарию «медвежьего» рынка можно ждать пробы на прочность линии сопротивления в районе 2580 пунктов с последующим потенциальным снижением до 2200-2300 пунктов. Вспомним также немного об отчётности. «АЛРОСА» (-3,02%) сообщила о падении прибыли по МСФО в 2019 году на 31% до 63 млрд рублей при снижении выручки на 21%.

Рубль в первые минуты торгов добирался до отметок 72,99 за доллар и 85,00 за евро. Однако далее в действие вступил ЦБ РФ, который начал продавать валюту в рамках бюджетного правила. Также увеличены лимиты по валютным свопам до $5 млрд. В целом, рынок почувствовал усилия регуляторов и существенной атаки на рубль у спекулянтов не получилось. Впрочем, больших потребностей в валюте у отечественных компаний нет. Если вспоминать ситуацию конца 2014 года, то на то время международные резервы были на треть ниже внешних обязательств, которые превышали $720 млрд. На текущий момент международные резервы составляют $570 млрд, что превышает общий внешний долг, включая обязательства по ОФЗ в руках нерезидентов. Вероятно, что на какое-то время установится коридор в диапазоне 70,0-75,0 за доллар. К вечеру начали появляться первые результаты ценовой войны на рынке нефти. Минэнерго США приостановило продажу нефти из стратегических резервов.

Торги в США завершились ростом индексов. После обвала Dow Jones более чем на 2 тыс. пунктов в понедельник президент Д. Трамп озвучил свои предложения по очередному снижению налоговой нагрузки на бизнес. Значимой статистики в США не было, поэтому рынок сосредоточился на доступном оптимизме. Падение цен на нефть выгодно для авиакомпаний, тем более, что они синхронно объявили о сокращении рейсов и других мерах по снижению экономического влияния COVID-19. Бумаги American Airlines выросли на 15:25%, Delta Airlines поднялись на 4,48%, а Southwest Airlines на 4,44%. Вместе с отскоком в нефти наблюдался отскок и в нефтяных бумагах. Акции Exxon Mobil стали дороже на 3,7%, а Chevron Corp. на 5,34%. Большинство участников рынка сходится во мнении, что падение индексов ещё не завершилось. Существует много неопределённости с последствиями COVID-19, а также ценовой войны на рынке нефти. Разорение части сланцевых компаний приведёт к потере доверия на рынке мусорных облигаций, а также может сказаться на ведущих американских банках. Тем не менее, рынок забыл об этом на один день. Забыли об этом и на рынке облигаций, где доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла на 30 базисных пункта до 0,80%. По итогам дня DJIA вырос на 4,89% до 25018,16 п., а S&P 500 на 4,94% до 2882,23 п.

Самым слабым в Азии был рынок Австралии. Правительство анонсировало пакет мер поддержки здравоохранения на 2,4 млрд австралийских долларов. Однако на рынке считают, что этих мер недостаточно. Впрочем, от Д. Трампа также ждали более ярких заявлений, так как он обещал «очень, очень существенные меры». К 8:40 мск NIKKEI 225 — 19462,86 п. (-2,03%), Hang Seng — 25221,14 п. (-0,67%), Shanghai Composite — 2982,90 п. (-0,46%).

На рынке нефти сразу несколько позитивных новостей. Во-первых, Минэнерго США объявило о приостановке продажи нефти из стратегических резервов на фоне неблагоприятной ценовой обстановки. Несколько сланцевых компаний, включая Occidental Petroleum, объявило о существенном сокращении инвестиций в новые проекты, а также о сокращении операций на дорогостоящих проектах. С другой стороны, Саудовская Аравия пока сообщила о наращивании добычи в апреле, а также о своём отказе от новых переговоров с Москвой. API сообщает, что на неделе до 6 марта коммерческие запасы нефти в США выросли на 6,4 млн бар. Запасы бензина упали на 3,1 млн бар., а дистиллятов на 4,7 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут роста запасов нефти на 2,5 млн бар., а также сокращение запасов бензина на 2,7 млн бар. и аналогичное снижение для дистиллятов. Однако отчёт API существенно на рынок не повлиял, так как многие ждут сокращения производства в США, что может стать поводом для возвращения переговорного процесса в OPEC+. К 9:00 мск Brent — $37,9 (+1,83%), WTI — $34,68 (+0,93%), Золото — $1662,6 (+0,14%), Медь — $5570 (+0,20%), Никель — $12725 (+0,35%).

Индекс доллара снижался на 0,41% до 96,01 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,67% по сравнению с 0,80% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,135 (+0,52%), GBP-USD — $1,293 (+0,38%), USD-JPY – 104,18 (-1,01%).

Внешний фон вновь портится. Основные индикаторы указывают на пессимизм глобального рынка. Иена укрепляется, доходности по американским казначейским обязательствам растут. Меж тем, нефть пытается удержаться в плюсе, надеясь на сокращение добычи в США под давлением ценовой войны, затеянной Саудовской Аравией и РФ. Индекс МосБиржи накануне оказался в зоне «медвежьего» рынка, где может продолжить поиск поддержки без попытки отскока.

Из событий корпоративного плана стоит отметить отчёт TCS Group по МСФО и операционные результаты «АЛРОСА» за февраль.