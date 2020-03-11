В связи с резкой переоценкой на фондовом и валютном рынках мы пересмотрели наш взгляд на потенциальные изменения, которые индекс MSCI Russia может претерпеть по итогам майской ребалансировки (обновление будет происходить по ценам на 17–30 апреля, объявление результатов ожидается 12 мая, а все изменения вступят в силу после закрытия торгов 29 мая) и его последующих пересмотров.

Исходя из текущих спотовых цен, из состава индекса могут быть исключены TRNFp и MOEX. Если бы ребалансировка индекса в мае проводилась по текущим ценам, MSCI исключил бы из него TRNFp и MOEX, которым, чтобы остаться в составе индекса, относительно текущих уровней необходимо прибавить в цене +24% и +9% соответственно. TCSG не соответствует критериям включения в индекс. MAGN может быть исключен в случае снижения рыночной цены хотя бы на —5%. Поскольку до даты отсечения остается больше месяца, при этом рыночная волатильность резко возросла, к наступлению периода отсечения (17–30 апреля) рыночные цены как в рублях, так и в долларах могут существенно измениться. Возможные сценарии расстановки сил представлены ниже.

(1) Если TCSG укрепится в цене примерно до 16,5 долл./ГДР и опередит FEES, то, вероятно, будет включен в индекс.

(2) В то же время в случае, если рыночная цена TCSG повысится на +19% или больше, бумага, скорее всего, будет включена в состав индекса, независимо от ее динамики относительно FEES.

(3) Если FEES подорожает на +2%, то MOEX не будет исключен из индекса. В этом случае для исключения из состава индекса MAGN его цена должна снизиться на —15% относительно текущего уровня, а для того, чтобы в составе индекса остался TRNFp, будет достаточно укрепления его цены на +11%.

Мы будет на ежедневной основе отслеживать сценарии ребалансировки индекса, которые также зависят от уровня цен на глобальных рынках.

Повышение веса PHOR укрепляет его статус защитного актива. Мы по-прежнему ожидаем повышения показателей FIF (доля акций в свободном обращении, доступная иностранным инвесторам) для GAZP (до 0,50), PLZL RX (до 0,25) и MOEX (до 0,65), а также снижения FIF MBT до 0,45. Единственное новое потенциальное изменение – повышение значения FIF для PHOR LI в свете изменений в структуре акционеров эмитента. Это имеет более важное значение с точки зрения снижения риска исключения из индекса, чем для повышения веса бумаги как такового.

Включение YNDX в августе. Насколько мы понимаем, исходя из методологии индекс-провайдера, YNDX, представляющий собой достаточно крупную бумагу, может быть включен в индекс в рамках квартальной ребалансировки. Если предположить, что к концу июня YNDX будет на протяжении четырех непрерывных кварталов соответствовать критериям ликвидности, то, как мы ожидаем, бумага войдет в индекс по результатам августовского пересмотра.

Листинг MAIL в Москве. Mail.ru Group объявила о планируемом запуске листинга акций на Московской бирже в 1п20. Исходя из допущения сравнительно высокой ликвидности на московской площадке (1,5 млн долл. в день в июне и 3к20), а также рыночной цены выше 16,5 долл./ГДР, мы ожидаем, что MAIL будет включен в индекс MSCI Russia в рамках ноябрьской ребалансировки.