HeadHunter (HHR US; РЦ $21,5/АДС) в пятницу, 13 марта, представит финансовые результаты за 4К19 и проведет телефонную конференцию.

По нашему прогнозу, выручка за 4К19 составит 2,07 млрд руб.; при этом ее рост замедлится до 23% г/г с 29% г/г по итогам 9М19. Выручка должна снизиться на 3% к/к на фоне меньшего количества рабочих дней и отмены некоторых промоакций для предприятий малого и среднего бизнеса. В итоге мы ожидаем, что выручка за 2019 г. составит 7,79 млрд руб., что предполагает рост на 27,4% г/г и соответствует середине прогнозного диапазона компании 27-28%, представленного в декабре прошлого года.

Согласно нашему прогнозу, скорректированная EBITDA за 4К19 составит 1,03 млрд руб. при скорректированной рентабельности на уровне 49,9% (против 53,5% в 3К19 и 52% в 2К19). Поквартальное ухудшение рентабельности может быть связано с сезонным ростом расходов на персонал и ростом общих, административных и коммерческих расходов. В то же время мы ожидаем, что бюджеты на маркетинг останутся на прежнем уровне в квартальном сопоставлении в процентном отношении к выручке (13,6%). Что касается 2019 г. в целом, мы ожидаем, что скорректированная EBITDA достигнет 3,9 млрд руб., что на 38% выше г/г при рентабельности 50,6% (что на 3,9 п. п. выше г/г) и соответствует середине прогнозного диапазона компании в размере 50-51%. По нашей оценке, скорректированная чистая прибыль за 4К19 составит 620 млн руб. (что на 25% выше г/г); в итоге скорректированная чистая прибыль за 2019 г. составит 2,3 млрд руб. (+50,5% г/г).