Русагро (AGRO LI: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) вчера представила неоднозначные финансовые результаты за 4К19 – выручка оказалась ниже консенсус-прогноза рынка на 2%, а EBITDA за год — лучше на 4%. В декабре наблюдались признаки восстановления спроса на сахар – цены на сахар (ISCO-Краснодар) выросли на 11% м/м с 2019 г. с внутригодовых минимумов в ноябре 2019 г. В масложировом сегменте рентабельность улучшилась на 4 п. п. к/к до 11%. В то же время результаты мясного сегмента сохранялись под давлением на фоне неблагоприятной конъюнктуры рынка.

Совет директоров рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2019 г. в размере $0,315 на ГДР (при доходности 3,9%): экс-дивидендная дата назначена на 16 апреля.

Мы ожидаем, что как отчетность, так и информация о дивидендных выплатах минимально повлияют на динамику акций AGRO из-за сильной волатильности на рынке.