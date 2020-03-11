События развиваются очень динамично. Многим кажется, что то, что произошло на рынках в понедельник, это пик паники. Не думаю. Сейчас идет война на два фронта: вирус и нефть.

На фронтах коронавируса сегодня главные темы это:

быстрый рост заражений в США, уже больше 1000;

сообщение от авторитетного издания Lancet о том, что вирус остается заразным до 37 дней;

заявление Меркель о возможности поражения коронавирусом 70% немцев;

закрытие по всей Европе школ, университетов, театров и других учреждений.

Еще стоит отметить следующее, по данным того же издания Lancet, смертность в риск группе (50-80 лет) доходит до 28%. Следует помнить, что именно эта группа является самой богатой в мире, до 57% мирового богатства приходится на поколение бэбибумерс, 16% на поколение X и только 3% принадлежит миллениалам. Это значит, что большая часть активов в руках наиболее вирусозависимой и рискованной группы.

Вывод даже можно не делать.

На нефтяном фронте началась «Арабская весна», основные нефтяные компании Саудовской Аравии и ОАЭ сообщили, что увеличат в апреле добычу нефти (Aramco до 13 млн. барр., ADNOC свыше 4 млн.). Нефть ушла в очередной штопор.

В общем, все только начинается, инвесторам стоит уходить в глухую защиту: золото, платина, валюта.