В лидерах роста к середине дня пребывали привилегированные акции Мечела (+5,52%) и котировки Распадской (+4,34%). Бумаги АЛРОСы увеличились на 2,26%. В лидерах снижения были котировки Новатэка (-4,84%) и бумаги РУСАЛа (-2,21%).

АЛРОСа в среду опубликовала операционные результаты, согласно которым продажи в феврале увеличились на 0,23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но упали по отношению к январю на 14%.

С технической точки зрения акции АЛРОСы на краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном интервале чувствуют себя слабо. Несмотря на попытки бумаг восстановиться от минимумов с января 2016 года, они остаются в сильном нисходящем тренде. Надежда на развитие отскока наверх (ближе к 80-85 руб.) появится при закреплении выше 74,50 руб. В остальном акции при неспособности устоять выше 62 руб. скорее всего будут стремиться к 50-55,50 руб.