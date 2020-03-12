В среду изменения цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Заметно лучше рынка выглядел Лукойл (LKOH, +7.9%), сообщивший о планах выплатить дивиденды исходя из суммы 542 руб. на акцию по итогам 2019 года (включая выплаченные ранее промежуточные дивиденды в размере192 руб. на акцию), что оказалось выше ожиданий частиков рынка и нашей оценки. Кроме того, в плюсе закрылись МосБиржа (MOEX, +2.9%), НЛМК (NLMK, +2.2%), Магнит (MGNT, +1.3%), Сургутнефтегаз (SNGS, +1.3%). Тем временем акции АФК Система (AFKS) подешевели на 5.8%, Новатэка (NVTK) – на 4.8%, Норникеля (GMKN) – на 4.7%, Роснефти (ROSN) – на 3.8%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Электроцинка (ELTZ) подорожали на 20.1%, Павловского автобуса (PAZA) – на 8.6%, ТНС Энерго (TNSE) – на 5.5%.

Фондовые индексы США понизились на 4.7% — 5.9%, фьючерсы на индексы США торгуются заметно ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором минусе, по азиатским также наблюдается снижение.

Сегодня в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона.

Ни внеочередное снижение процентной ставки Банком Англии (с 0.75% до 0.25%), ни пакет мер поддержки экономики, анонсированный (но не детализированный) президентом США не показались трейдерам достаточно убедительными, чтобы приостановить процесс «ухода от риска» (в чем еще раз убедились участники рынка, так это в сильной обеспокоенности властей проблемой распространения коронавируса, что подтвердилось, в частности, ограничением на въезд в США из стран Европы).

Тем временем Ирак и Кувейт, как сообщается, снизили цены на сырую нефть с поставкой в апреле, что оказало дополнительное давление на котировки нефтяных фьючерсов (Brent торгуется примерно на 5% ниже вчерашнего уровня закрытия).

На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение по паре доллар-рубль из-за нового всплеска волатильности на мировых рынках.