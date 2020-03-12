Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с сильным понижением порядка 3-5%, в районе 2370-2420 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2350, 2300 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2450, 2480 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет очень слабое закрытие рынка акций в США и ночное падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее ближайшей точкой притяжения для него способен стать значимый уровень 2400 п.

Во второй половине дня состоится публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК). Однако практическое значение указанного статистического показателя сегодня отходит на дальний план.

В 15.45 МСК будут объявлены итоги заседания Европейского центрального банка и решение по процентной ставке ЕЦБ. Вполне вероятно, что ЕЦБ предпримет беспрецедентные меры по поддержке экономики. Это вполне способно временно обнадежить мировые фондовые рынки в вечерние часы торгов.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.24%) и РТС (-0.73%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. После недавних сильных движений их вчерашний спад выглядел незначительным. Локальный рынок акций находился во временном состоянии относительного равновесия. Впрочем, существенное ухудшение внешнего фона утром в четверг намекает на то, что российским инвесторам и спекулянтам предстоит еще один тревожный торговый день.

Первые минуты вчерашних торгов еще давали надежду на более или менее масштабный однодневный отскок локального рынка акций. Индексы МосБиржи и РТС открылись с заметным приростом, отыграв ситуативное улучшение настроений на внешних рынках, состоявшееся накануне. Однако новый день принес новый негатив. Информационный фон по поводу азиатского коронавируса и связанных с ним экономических проблем лишь усилил свой накал.

Вчера глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что ситуация с распространением неизвестной ранее болезни может быть расценена как пандемия. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард выразила опасения по поводу того, что Европа может столкнуться с сильным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года. Предложения президента США Дональда Трампа по поводу временного снижения налогов на заработную плату и поддержке отдельных отраслей экономики не получил одобрения в Конгрессе. Свою негативную роль сыграло и понижение прогноза роста мирового спроса на нефть со стороны ОПЕК почти на 1 млн баррелей в сутки до символического значения в 0.06 млн баррелей в сутки. Надо признать, что это весьма консервативная оценка. Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило о прогнозируемом падении мирового спроса на нефть в текущем году, которое может состояться впервые с 2009 года.

Неудивительно, что на фоне указанных известий основные фондовые индексы в США вчера потеряли от 4.7% до 5.86%. Фьючерсы на нефть сорта Brent сегодня ночью подешевели на 5%. Это создает явные предпосылки для возобновления падения российского рынка акций сегодня утром.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 24 п. или около 2.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка вновь ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне несущественной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-8% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим падением среди голубых фишек выделились бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —3.32%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —2.27%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —4.67%), Роснефть (ROSN RM, —3.81%), Новатэк (NVTK RM, —4.82%). Все указанные акции подверглись распродажам под влиянием собственных факторов.

Акционеров «Сбербанка» не радует недавнее известие о том, что сделка по покупке правительством 52.3% обыкновенных акций эмитента у ЦБ состоится без выставления обязательной оферты миноритариям.

Акции «Норильского никеля» догоняли сильно просевший во вторник рынок. Ранее они дешевели очень неохотно, а в конце прошлой недели даже сумели отыграть большую часть своей среднесрочной просадки.

Бумаги «Роснефти» испытывают усиленное давление в связи с тем, что нефтяная компания находится под косвенными санкциями со стороны США под предлогом сотрудничества с Венесуэлой.

Что же касается акций Новатэк, то они возобновили движение в направлении ближайшей технической поддержки, расположенной в районе 800 руб. Накануне они уже приближались к указанному уровню, но продемонстрировали довольно резкий отскок от него. Компания «Новатэк» продолжает выкуп собственных акций и GDR на открытом рынке. Однако этот позитивный фактор пока лишь смягчает среднесрочное падение стоимости указанных бумаг.

Акции Лукойл (LKOH RM, +7.89%) закрылись намного сильнее рынка после недавней публикации годовой финансовой отчетности эмитента по МСФО. Несмотря на падение выручки от реализации нефтяная компания увеличила относящуюся к акционерам годовую чистую прибыль на 3.4%, до 640.2 млрд руб. Вчера глава компании Вагит Алекперов озвучил расчетный размер годовых дивидендов «Лукойла» в размере 542 руб. на акцию, что составляет порядка 11% от цены закрытия этих бумаг. Кроме того, он сообщил, что компания сейчас лучше подготовлена к низкой цене на нефть, чем 5 лет назад.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное падение стоимости в пределах 3.8-4.4%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 5.0%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 1.6%. Японский Nikkei225 потерял 4.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как резко негативное. Это создает условия для обновления недавних минимумов по индексам МосБиржи и РТС в первые минуты торгов.