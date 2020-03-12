Торги на фондовых биржах США в среду завершились падением трех основных индексов на 4,7-5,8%. Во Всемирной организации здравоохранения назвали вспышку коронавируса пандемией. Распространение вируса остается основной причиной продаж на мировых фондовых и сырьевых площадках. Индекс S&P500 в ходе торгов достиг нового минимума с февраля 2019 года, опустившись до 2707 пункта. Следующей среднесрочной целью индикатора может стать нижняя полоса Боллинджера месячного графика (2545 пунктов).

Фьючерсы на индекс S&P500 утром теряют около 4%. В США пошли на новые меры в попытке защититься от коронавируса, запретив въезд из Европы на 30 дней с этой пятницы (ограничение не распространяется на Великобританию).

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,15%, который в течение сессии пытался подрасти после экстренного снижения процентной ставки Банком Англии.

На торгах в Азии утром наблюдается негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял 4,5%. Фондовые индексы Китая снижаются на 2-2,5%, а индикатор Гонконга Hang Seng падает на 4%. Опубликованная с утра статистика показала падение продаж автомобилей в Китае в феврале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 79,1%, а за период с января по февраль – на 42%, подчеркивая влияние коронавируса на экономику.

Нефтяные фьючерсы утром теряют около 4% после аналогичного снижения накануне. На нефтяном рынке по-прежнему опасаются недостаточного спроса ввиду распространения вируса в мире, к которому теперь добавились страхи избыточного предложения. В Саудовской Аравии не отказываются от планов по наращиванию производства, а запасы нефти в США продолжают расти. У “быков” на данный момент могут появиться разве что какие-то поводы для спекулятивной покупки фьючерсов.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне незначительно упали, оставаясь на расстоянии от достигнутых днем ранее минимумов с января 2019 года и декабря 2018 года соответственно (2435 и 1055 пунктов). В четверг индексы, вероятно, пойдут на обновление указанных отметок ввиду сохранения пессимизма на зарубежных площадках. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2350-2550 пунктов.

Рубль по итогам сессии ослаб примерно на 2% против доллара и евро. Пара доллар/рубль обновила максимум с февраля 2016 года (73,14 руб.) и теперь может стремиться к 74 руб. Пара евро/рубль в четверг также, вероятно, обновит многомесячный пик (82,70 руб.) и будет пытаться закрепиться выше 83 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль будут под давлением очередной волны продаж рискованных активов и, вероятно, выйдут в существенный минус. Пик пандемии еще не достигнут и, значит, игрокам на повышение придется терпеливо ждать хоть какого-то улучшения ситуации. ЕЦБ на заседании четверга должен объявить о дополнительных мерах поддержки экономики, но в текущих условиях действия регуляторов оказывают на настроения весьма ограниченное влияние.



