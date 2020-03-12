TCS Group, головная компания Тинькофф Банка (TCS LI – ПОКУПАТЬ), опубликовала отчетность за 4 кв. 2019 г. по МСФО. Чистая прибыль превысила наш прогноз на 6%, а консенсус – на 4%. Банк переклассифицировал некоторые статьи, в связи с чем ЧПД оказался ниже прогнозов на 2%, а чистые комиссии отстали от наших ожиданий на 15%. Расходы оказались на 14–15% ниже наших и рыночных ожиданий, а их рост год к году в 4 кв. составил 14% (мы закладывали 32%). Маржа в 4 кв., исходя из скорректированных показателей, снизилась на 230 б.п. за квартал до 20,1%. Доходность кредитного портфеля за квартал потеряла 180 б.п., стоимость фондирования снизилась на 20 б.п. (при этом стоимость клиентских средств уменьшилась на 50 б.п.). Стоимость риска в 4 кв. сократилась на 1 п.п. до 8,1%, мы и рынок рассчитывали на более выраженное снижение (до 6,3–6,7%); по итогам года показатель составил 8,5% (прогноз менеджмента составлял около 8%). Отдельно в необеспеченном кредитовании стоимость риска снизилась с 9,6% в 3 кв. до 8,8%, а в обеспеченном показатель находился в диапазоне 2–4% (против 3–8% в 3 кв.). По словам менеджмента, в январе– феврале показатели кредитного риска были стабильными.

Прибыль может вырасти минимум на 17% в этом году. Валовый кредитный портфель за 4 кв. вырос на 4% (как мы и ожидали), рост чистых кредитов по итогам года достиг 66% (руководство таргетировало рост более чем на 60%). Доля просрочки возросла до 9,1% (+120 б.п. за квартал), в основном за счет необеспеченных кредитов (их показатель достиг 10%), тогда как в необеспеченном портфеле показатель остается ниже 2%. Менеджмент указал, что доля одобрения в кредитных картах сейчас составляет 18–20% и вряд ли будет снижаться, и банк не видит предупреждающих сигналов о потенциальном ухудшении кредитного качества этой категории клиентов. Прогноз на 2020 г. предполагает чистую прибыль минимум 42 млрд руб. (+17% год к году или больше) при росте чистого портфеля более чем на 20% (что означает ощутимое замедление относительно 2019 г.), стоимости риска в районе 9% (менеджмент указывает, что подошел к прогнозу консервативно) и стоимости фондирования порядка 6% (близко к среднему уровню 2019 г.).

Группа вернулась к квартальным дивидендам и объявила выкуп объемом до 10 млн долл. По итогам 4 кв. группа вернулась к выплате квартальных дивидендов в размере 30% от квартальной прибыли, дивиденд составит 0,21 долл./расписка с доходностью около 1,3%. Достаточность капитала Н1.1 на 1 февраля составляла 8,8%, еще около 1 п.п. показателю должна добавить пока не аудированная прибыль. Менеджмент указал, что банк собирается поддерживать Н1.1 на уровне не ниже 9% с учетом возобновленных дивидендов. Также вчера группа объявила выкуп акций в размере до 650 тыс. акций (0,3% от их общего количества) и объемом до 10 млн долл., который пройдет с 12 по 31 марта. Менеджмент еще раз подчеркнул, что Олег Тиньков давно не участвует в операционном управлении группой, хотя остается вовлеченным в стратегические решения, и также указал, что не рассматривает смену основного акционера. Касательно текущей ситуации было подтверждено, что бизнес работает в обычном режиме, объем мгновенно доступных ликвидных средств составляет 120–130 млрд руб. (29% от объема клиентских счетов), банк сохраняет нейтральную валютную позицию и хеджирует весь объем валютными свопами. Группа подтвердила планы по проведению дня стратегии в апреле (6, 8 и 9 апреля), возможно, в удаленном формате. Мы расцениваем финансовое положение группы как устойчивое, но предполагаем, что волатильность в бумагах может сохраниться с учетом общей рыночной конъюнктуры.