Вчера начался новый период усреднения, который, как правило, характеризуется относительно низким спросом на резервы. Ситуация не изменилась и на этот раз. За день в банковскую систему поступила ликвидность на сумму почти 500 млрд руб. по итогам расчетов с Банком России и Казначейством (см. наш вчерашний комментарий). Объем средств на корсчетах уже в среду утром достиг 2,7 трлн руб., при этом для выполнения нормативов, по нашей оценке, банки должны показать средние резервы на уровне около 2,45 трлн руб. Сегодня утром на корсчетах было почти 3,9 трлн руб. На этом фоне средняя ставка однодневного валютного свопа снизилась на 46 бп, до 5,46%, а спред к ключевой ставке впервые с января сократился до уровня ниже —50 бп. Банки почти не проявили интереса к предлагаемой Казначейством однодневной ликвидности (из лимита в 95 млрд руб. было привлечено лишь 0,2 млрд руб.). Вместе с тем в рамках операций репо постоянного действия Банка России кредитные организации привлекли 70 млрд руб. по сравнению с 43 млрд руб. днем ранее, что, на наш взгляд, свидетельствует о неравномерном распределении ликвидности между банками на микроуровне.

Между тем денежные средства, предоставляемые регуляторами на более длительные сроки, по-прежнему пользуются высоким спросом. В частности, Казначейство разместило на 6-месячных депозитах весь лимит в размере 30 млрд руб. при спросе, превысившем 100 млрд руб. Сегодняшний день, как мы полагаем, будет спокойным: на аукционе однодневного репо с Казначейством (лимит 120 млрд руб.) мы не ожидаем высокого спроса, тогда как валютные депозиты на срок 12 дней (лимит 2 млрд долл.) могут быть более востребованы банками.

Что касается длинных ставок, участники рынка продолжают закладывать растущую вероятность повышения ставок Банком России: 3x6 FRA закрылась на уровне 7,15%, на 85 бп выше 3-месячной MosPrime. Ставки по процентным свопам выросли, а наклон кривой увеличился: спред 1s5s повысился на 17 бп до 36 бп (месяц назад он составлял 7 бп). Длинные ставки NDF (от 6 месяцев) и ставки кросс-валютных свопов выросли на 17-33 бп, наклон кривой также немного увеличился. Базис на дальнем отрезке кривой расширился до 17 бп, что отражает беспокойство банков по поводу ситуации с валютной ликвидностью в будущем.