Падение котировок Boeing стало рекордным
В конце прошлого года после прекращения производства модели 737 Max от Boeing (BA) мы прогнозировали резкий рост выплат компенсаций подрядчикам и заказчикам компании, а также увеличение числа судебных решений, ответчиком по которым выступит Boeing.
Новая информация CNN со ссылкой на источники в компании подтверждает наши опасения. Не менее $18,7 млрд будет потрачено на решение проблем с данной моделью самолета. Почти половина суммы уйдет на компенсации заказчикам.
Также негативной новостью для инвесторов слало сообщение вице-президента авиакомпании по маркетингу Рэнди Тинсет, что возобновление производства будет постепенным. Да, это снизит резкий рост нагрузки на контрагентов, но значительно растянет сроки выхода на прежний объем производства.
Падение котировок Boeing на вчерашней торговой сессии (свыше 10%) можно назвать рекордным. Оно усилено более чем трехпроцентным падением индекса широкого рынка США на торгах среды. После закрепления ниже исключительно важного сопротивления $300 в конце февраля падение значительно усилилось. В ближайшей перспективе ждем консолидации в районе $200/акцию.
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