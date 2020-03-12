Выход нерезидентов из ОФЗ, судя по динамике рынка, мог начаться лишь приблизительно неделю назад. Еще в начале марта ставки по ОФЗ по бумагам с погашением в 2021-2024 годах стояли на уровнях 5,4-5,9% годовых. За последнюю неделю они выросли до 7,3-7,4% годовых. По ОФЗ с погашением в 2034 году они и вовсе составляют 8,12% годовых против 6,4% на торгах 5 марта.

Ставки долгосрочных ОФЗ уже на ранних стадиях продаж ожидаемо устремились к уровням своей «справедливой» доходности. Указанная «справедливая» ставка, полагаю, должна приблизительно соответствовать оценке справедливой инфляции в РФ, построенной на основе анализа показателей монетизации экономики. Это значение в последние порядка 8 лет составляло около 10-11% (г/г), при этом доходность ОФЗ равнялась в среднем в 2012-2018 гг. порядка 9% годовых. В случае продолжения шока ставки ожидаемо будут стремиться к уровням выше справедливого, то есть по аналогии с ситуацией 2014-2015 гг. – к значениям порядка 15% годовых.

Решение Банка России повысить ключевую ставку 20 марта может «подтолкнуть» рынок к дополнительному росту доходности. Во избежание шоков, необходимо – по аналогии с мерами ЕЦБ и ФРС в период кризисов 2008 и 2012 гг. – проводить ремонетизацию экономики и ужесточение контроля за спекулянтами в период шоков. Российские власти в период шока 2014 года выбрали противоположную стратегию и получили противоположный результат.