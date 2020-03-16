В пятницу ставки начали снижаться, демонстрируя коррекцию после скачка. Ставки процентных свопов опустились на 40–60 бп при некотором снижении наклона кривой. Ставки NDF и кросс-валютных свопов снизились примерно на такую же величину, а базис остался без изменений. Ставки FRA теперь закладывают повышение ключевой ставки на 110–130 бп (против около 200 бп днем ранее), однако мы по-прежнему считаем такой уровень чрезмерным и ожидаем, что ставки FRA вернутся к уровням 3-месячной MosPrime.

Ситуация с ликвидностью остается комфортной, спред между ставкой однодневного свопа (5,29%) и ключевой ставкой в пятницу по-прежнему держался вблизи минимальных значений более чем за два года. В пятницу Банк России объявил о проведении еще одного аукциона репо «тонкой настройки» на сумму 500 млрд руб. Банки заняли у регулятора 80 млрд руб., заместив таким образом средства, привлеченные ранее в рамках репо по фиксированной ставке. Сохраняющийся спрос на средства ЦБ (средневзвешенная ставка на аукционе репо составила 6,15% против RUONIA 5,63%) на фоне значительного запаса свободных резервов (объем средств на корсчетах остается вблизи исторических максимумов) свидетельствует, на наш взгляд, о том, что ликвидность в системе распределяется очень неравномерно. Банки вновь почти не проявили интерес к однодневным депозитам Казначейства и привлекли всего 0,4 млрд руб., однако спрос на средства, предоставляемые на более долгий срок, оказался выше. Казначейство разместило весь лимит в 20 млрд руб. на 3-месячных депозитах (спрос превысил 100 млрд руб.) и весь лимит в 60 млрд руб. в рамках 35-дневного репо.

Мы полагаем, что на этой неделе ситуация с ликвидностью будет оставаться комфортной, и длинные ставки, вероятно, продолжат снижаться. Учитывая значительный объем свободных резервов в банковской системе, мы полагаем, что ЦБ РФ установит лимит на недельном депозитном аукционе во вторник на уровне не ниже 2,5 трлн руб.