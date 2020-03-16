Текущие настроения. ФРС сегодня экстренно снизила ставку на 1 п.п. до 0-0,25%, сообщила о снижении резервных требований к банкам и о покупке ценных бумаг на $700 млрд «в ближайшие месяцы». Это часть скоординированного плана по поддержке финансовых рынков Центробанками G7, которые снизили ставки по долларовым свопам на 25 б.п. для поддержки ликвидности. Однако это стало слабым утешением для рынков, поскольку во-первых, эти меры просигнализировали страх американского регулятора относительно экономических трендов (безработицы) и финансовой системы при сокращающемся монетарном инструментарии, тогда как свобода фискального маневра США может быть ограничена палатой представителей Конгресса (подконтрольной демократической партии) в условии предвыборной гонки. Во-вторых, данные по активности в Китае сегодня утром оказались намного хуже ожиданий, что усиливает ожидания замедления роста в Китае и мире. В-третьих, продолжающееся распространение COVID-19 за пределами Китая усиливает опасения относительно экономики и финансовой системы, особенно в Европе.

Рынок РФ падает вместе с аналогами и ценой на нефть. Курс рубля колеблется в диапазоне от 72-75 руб./$ в условиях Brent $30-37/барр. На прошлой неделе ослабление рубля составило 5,6%, что соответствует динамике корзины аналогов (-5,8%). На долговом рынке давление выше: доходность 10-летних ОФЗ за неделю выросла на 136 б.п., по верхней границе диапазона аналогов, отражая предыдущую высокую позицию иностранных фондов в РФ.

Ключевые темы недели. Негативные сюрпризы за выходные перечеркнули надежды на некоторое восстановление рынков после крайне негативных торгов в предыдущие дни, и начало этой недели проходит под флагом дальнейшего бегства от риска. Инвесторы будут внимательно следить за данными ВОЗ о распространении коронавируса, новыми ограничениями по перемещениям в мире, а также за мерами центробанков и правительств по поддержки финансовой системы и реального сектора – в первую очередь в Китае и Европе.

Фон для российского рынка остается негативным, преимущественно за счет падения цен на нефть и ожиданиями падения спроса на российский экспорт. Для движения курса на 1 руб./долл. сейчас достаточно движения нефти на $2-3/барр. В более долгосрочном периоде чувствительность ниже, но мы все же вынуждены ухудшить прогноз рубля на конец года с 66 до 70 руб./долл. Единственным утешительным моментом является то, что сейчас давление ощущается только по текущему счету, тогда как потоки капитала за исключением портфельных инвестиций в ОФЗ выглядят стабильными благодаря большому объему накопленных иностранных активов компаний, банков и домохозяйств при низком внешнем долге, а также благодаря минимальному уровню вмешательства ЦБ в торги на валютном рынке.

Устойчивость капитального счета является одной из причин почему ЦБ РФ, скорее всего, не будет повышать ключевую ставку (пт). Среди прочих причин – высокие реальные ставки в РФ, понижательный цикл ставок по всему миру и вероятный ограниченный эффект текущего ослабления рубля на инфляцию – по нашим оценкам, оно ухудшает прогноз ИПЦ к концу года на 0,5-0,8 п.п. до 4,2-4,5% г/г, что близко к таргету 4.0%. Экстренные меры, в том числе повышение ключевой ставки, рост объемов продаж валюты и покупки ОФЗ не исключены при курсе 80-85 руб./долл. (т.е. при Brent заметно ниже $30/барр.) и слабее.

Текущие действия ЦБ и правительства (в том числе создание антикризисного фонда, налоговые льготы для пострадавших отраслей, послабления для логистики розничных сетей) указывают на приоритет точечных адресных мер на данный момент.