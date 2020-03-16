Цена на нефть Brent может протестировать отметку $30 за баррель
Нефтяные котировки резко снижаются вместе с прочими рисковыми активами на фоне повышенного уровня страха на финансовых рынках.
Контракты на Brent в утренние часы снижаются более чем на 5% и в моменте торгуются вблизи отметки $32/bbl. Темпы роста заболевших новым коронавирусом за пределами Китая в последние дни резко ускорились — до более чем 10 тысяч человек в день.
В этих условиях все больше стран принимают ограничительные меры на передвижение людей, закрывают общественные места и вводят карантинные мероприятия, что оказывает негативное влияние на экономическую активность и, как следствие, ограничивает и без того туманные перспективы спроса на энергоносители. С другой стороны, отсутствие кооперации стран ОПЕК+ в целях поддержания баланса спроса и предложения на рынке оказывает давление на нефтяные цены и со стороны предложения.
На наш взгляд, в условиях распродаж на рынке рисковых активов нефтяные котировки в ближайшие дни останутся уязвимыми и могут протестировать отметку в $30/bbl. (Brent).
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