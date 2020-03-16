Сегодня рублевым активам придется оценить экстренные меры, принятые ФРС в выходные дни.

На предыдущее внеплановое снижение ставки глобальные рынки отреагировали неоднозначно. Доллар уже с утра преодолел отметку 74 руб., ОФЗ открылись снижением котировок. Учитывая, как молниеносно развивается ситуация, экстренных мер можно также ждать со стороны центробанков и правительств других ведущих стран мира.

В пятницу состоится заседание ЦБР, российский рынок на прошлой неделе начал закладывать повышение ставки на 50 б.п. В пятницу, несмотря на отскок, трехмесячный своп на ключевую ставку остался в районе 6,5% годовых. Рыночная волатильность в последнее время резко усилилась, напряженность сохранится как минимум в краткосрочной перспективе, поэтому сложно сказать, в каком состоянии сегмент ОФЗ подойдет к пятничному заседанию Банка России.

Отметим, что возобновления аукционов Минфина мы пока не ждем. По итогам прошлой недели доходности ОФЗ показали рост в среднем на 110–150 б.п. (наибольший – на отрезке четыре–шесть лет), вернувшись к уровням июня прошлого года, и лишь в пятницу, после массированных продаж, наблюдался рост котировок. Несмотря на столь значительный подъем кривой, риск дальнейшего роста доходностей сохраняется.

ЦБ в этот раз находится в крайне трудном положении, поскольку при принятии решения по ставке ему придется, помимо прочего, учитывать ситуацию на долговом рынке, чтобы не усилить давление. Пока отток нерезидентов из ОФЗ можно назвать умеренным, однако если он приобретет массовый или даже стихийный характер, это может сильно ударить по стоимости рублевых активов. Напомним, что, согласно предварительным данным, по итогам февраля доля зарубежных игроков в ОФЗ достигла 3,2 трлн руб., что является абсолютным рекордом.