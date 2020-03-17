Прогноз результатов X5 Retail за IV квартал по МСФО: чистая прибыль выросла на 52,6% г/г
Эффект на компанию. По итогам 4К19 динамика сопоставимых (LfL) продаж X5 Retail несколько замедлилась по сравнению с 3К19 на фоне снижения темпов роста продуктовой инфляции и уменьшения среднего размера корзины в реальном выражении. В связи с этим мы ожидаем увидеть незначительный рост операционного левериджа, что несколько ослабит позитивный эффект от улучшения валовой рентабельности.
Эффект на акции. После массированной коррекции в марте акции растеряли весь прирост стоимости, достигнутый за последний год. Несмотря на то, что мы высоко оцениваем шансы компании на позитивные по отношению к ожиданиям рынка финансовые результаты, мы полагаем, что отскок рыночных котировок будет происходить, скорее всего, по техническим, а не фундаментальным причинам.
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