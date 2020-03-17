Набирающая оборот эпидемия вируса обещает оказать заметное влияние на ряд отраслей (туризм, авиаперевозки, розничная торговля), ориентированных на потребителя. До текущего момента Правительство не спешило предлагать широкий пакет антикризисных мер, обещая действовать в дальнейшем по мере необходимости. Тем не менее, опасаясь негативного влияния на потребителей уже сегодня, могут быть упрощены некоторые требования по импортным операциям, смягчены требования по репатриации валютной выручки, а также повышена доступность кредитования розничным торговым сетям. Помимо этого, на сайте Банка России была отмечена готовность бюджетных органов компенсировать больничные листы из-за карантинных мер и обеспечить своевременную поддержку бюджетов всех уровней. Со стороны Банка России приоритетом остается финансовая стабильность и финансовая устойчивость подверженных рискам отраслей. В этом вопросе ключевыми является своевременное предоставление решение ослабить нормативы банковского регулирования в отношении наиболее чувствительных отраслей, а также готовность к противодействию волатильности на валютном рынке.

В довершение, ближайшее заседание 20 марта пройдет в сопровождении внеплановой пресс-конференции председателя Банка России. Мы сомневаемся, что это сигнализирует о готовности регулятора ужесточить политику. Напротив, считаем повышение ключевой ставки (6.0%) нежелательной для внутреннего финансового рынка и рассматриваем пресс-конференцию как попытку пояснить стратегию финансово-экономических властей в условиях неизменной ставки.