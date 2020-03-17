На грядущем заседании ЦБ РФ оставит ставку неизменной
Меры нацелены на обеспечение финансовой стабильности, устойчивости секторов экономики и поддержку населения. Со стороны ЦБ меры включают обеспечение рынков валютной и рублевой ликвидностью, а также регуляторные меры поддержки финансовых организаций. В качестве поддержки реального сектора Центробанк уже ввел послабления при кредитовании отраслей, связанных с авиатранспортом и туризмом. Будут также введены регуляторные послабления при кредитовании компаний малого и среднего бизнеса. При этом пока невозможно определить глубину влияния эпидемии на экономику страны, поэтому в случае необходимости пакет мер будет расширяться. Ситуация с ликвидностью действительно в последние дни сильно улучшилась, Банк России де-факто отказался от удержания ставок межбанковского рынка близи или даже чуть выше уровня ключевой ставки. В результате корсчета сейчас остаются выше 3,5 трлн руб., ставки овернайт за последнюю неделю резко снизились.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина проведет пресс-конференцию после заседания по ключевой ставке в пятницу. Это заседание не является опорным, поэтому пресс-конференция не планировалась. Но в условиях нестабильности решение выступить не является чем-то экстраординарным. Возможно, она остановится на мерах, нацеленных на поддержку экономики, а также представит взгляд регулятора на перспективы денежно-кредитной политики. В нынешних условиях, когда ЦБ и правительство принимают меры поддержки экономики, регулятор, скорее всего, оставит ставку неизменной, но ускорение инфляции из-за ослабления рубля может потребовать повышения ставки на одном из следующих заседаний.
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