По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 6%, закрывшись на отметке 2529,19 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 5,2%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 6,23%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 28 базисных пунктов, до 1%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на три базисных пункта, до −0,43%.

Поводом для оптимизма стало заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что ФРС благодаря объявленным во вторник новым мерам сможет покупать краткосрочные коммерческие бумаги на сумму до $1 трлн для повышения ликвидности на рынке. Данные меры стали необходимы после того, как на рынках краткосрочного фондирования и фронтального кредитования появились стрессы. Однако несмотря на краткосрочный позитив, инвесторам не стоит забывать, что сильные отскоки на «медвежьем» рынке являются вполне нормальным явлением. С учетом того, что из-за чрезмерных мер по борьбе с коронавирусом значительно выросли риски глобальной рецессии, нельзя исключать того, что мировые биржевые индикаторы еще не достигли своего дна.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 3,93% и закрылись на отметке $28,87. Негативные настроения подпитываются ценовой войной, развязанной Саудовской Аравией, и ожидании значительного падения спроса на энергоносители на фоне удара нанесенного мировой экономике борцами с последствиями коронавируса. Согласно прогнозу международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, по итогам 2020 года глобальная экономика вырастет лишь на 1—1,5%, в то время как ВВП США снизится на 1% в первом квартале и на 6% во втором, что будет означать рецессию в крупнейшей экономике мира.

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи снизился на 1,86%, закрывшись на отметке 2224,74 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2170 и 2150 пунктов, сопротивление находится на уровне 2300 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметке 90500 и 86000 пунктов. Сопротивление — 98600 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 75,44, потеряв 1,06% по отношению к американскому доллару. Благодаря валютным интервенциям Банка России, пара доллар/рубль находит в себе силы отбиваться от уровня 75,5. Если ситуация на глобальных и сырьевых рынках продолжит ухудшаться, российская валюта может начать движение к уровню 80 за $1.