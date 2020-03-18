В обозримом будущем фондовый рынок будет прыгать, как мяч для пинг-понга. «Держитесь за свои деньги», чтобы не «выпрыгнули из кармана», пока вы торгуете на бирже. Большая неопределенность рождает большую волатильность. Пока ясно одно — множество людей из сферы туризма, транспорта, услуг, сектора развлечений будет уволена и ясно, что цены на энергоресурсы в ближайшие месяцы высокими не будут. Но не ясен (даже примерно) общий экономический ущерб от пандемии коронавируса и срок окончания пандемии также не ясен.

До того как будет ясность по этим вопросам, фондовый рынок будет двигаться по схеме: «шаг наверх и два шага вниз». Из девяти последних дней индекс МосБиржи только три дня сигнализировал рост, а шесть дней падение. Тревожно в мире. Пик эпидемии в Китае позади, если верить официальным цифрам, но где гарантия, что это правда? Власти Поднебесной достаточно «вольно» обращаются с экономической статистикой, и где гарантия, что такая же история не повторится с медицинской статистикой?

Индекс MSCI Russia Capped ETF (ERUS) вчера закрылся на положительной территории +4,69%, а индекс развивающихся рынков от MSCI вырос на 6,89%. Цены на нефть приостановили снижение, поэтому я жду улучшения настроений на нашем рынке. Нефтяные цены несколько дней будут пребывать в диапазоне 27,1- 32 доллара, после чего вероятен их небольшой рост. Хочу подчеркнуть, что жду технический отскок котировок после масштабного снижения, но не жду устойчивого повышательного тренда!

Аналитики Wells Fargo Securities прогнозируют, что экономика США впадет в рецессию в период с апреля по июнь. Какой может быть масштабный повышательный тренд на рынке нефти на таких новостях? Мы сейчас в самом начале нефтяной войны, развязанной 6 марта с.г., а все предыдущие войны длились годы. Но локально стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке поможет то, что США будут покупать нефть для заполнения стратегических запасов, а власти Китая в скором времени объявят о новых стимулах, которые должны ускорить экономику.

При самом оптимистичном сценарии мы вскоре увидим рост нефти до 45 долларов (Brent), но для этого нужны хоть какие-то сигналы о том, что Россия и Саудовская Аравия снова готовы сесть за стол переговоров по поставкам нефти. Некоторые аналитики по нефти считают, что это неизбежно, но не сейчас, а когда котировки опустятся до 20 долларов (такую цену ожидает бывший президент ОПЕК Абдулла бин Хамад аль-Аттия). При менее оптимистичном сценарии нефтяные цены поднимутся до 35 или 38 долларов. Гадать не будем.

Стоит ли сейчас покупать акции «на отскок»? Это дело вкуса и персональной стратегии. Лично мне для игры на повышение нравятся обыкновенные акции Сбербанка. Планируемые дивиденды 18,70 рублей на акцию известны, дата ГОСА (24 апреля) известна. Техническая поддержка на уровне 175 известна, а на недельных графиках индикаторы сигнализируют о сильной «перепроданности». А ближайшая техническая цель роста находится на уровне 212.