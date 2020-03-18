На мировых фондовых рынках во вторник была предпринята попытка организовать технический отскок после затяжной волны распродаж. С открытием торгов на американской сессии настроения участников улучшились. В результате в Европе и США большинство площадок показали положительный результат.

Американский индекс S&P 500 завершал торговый день ростом на 6%. В Европе подъем был скромнее, индекс STOXX Europe 600 прибавил 2,2%.

Прошедший рост рынков пока еще сложно назвать полным разворотом. Они перешли в «медвежью» фазу, когда подъем котировок с большей вероятностью воспринимается лишь в качестве отскока. Риски и факторы неопределенности, связанные с коронавирусом и сроками ограничительных карантинных мер, по-прежнему остаются на повестке дня. Для возврата аппетита к рисковым активам необходимо получить явные признаки стабилизации и улучшения ситуации. Ближайшие дни и недели в этом плане станут определяющими.

Возможно, скорое замедление темпов ежедневного прироста числа заболевших как раз станет тем индикатором, который заставит участников рынка посмотреть на все происходящее с оптимизмом. Ведь в любом случае закрытие границ и нарушение торговых цепочек является лишь временным явлением.

С другой стороны, сейчас мы живем в период постоянного потока «плохих» новостей, которые сдерживают смену сентимента на рынке. Это касается слабой макростатистики, сообщений о проблемах у ряда компаний (например, авиаперевозчиков), радикальных прогнозов о влиянии эпидемии на экономику и т.д. Вместе с тем это частично компенсируется беспрецедентным набором мер поддержки со стороны мировых центробанков и правительств.

Российский рынок акций во вторник отставал от динамики западных площадок. Падение отмечается в большинстве бумаг. Фактор высокой ожидаемой дивидендной доходности в целом по рынку по итогам 2019 г. игнорируется инвесторами по причине повышенных рисков снижения выплат в последующие периоды.

Индекс МосБиржи завершал сессию снижением на 1,8%. В течение дня был протестирован диапазон 2180–2200 п. Эти уровни сейчас выступают ближайшей областью технической поддержки.

Вчерашнее ускорение роста на рынке США наши индексы отыграть не успели. При этом с утра наблюдается снижение фьючерсов на S&P 500, которые нейтрализуют этот фактор. Так что при прочих равных открытие сегодня может быть недалеко от вчерашних отметок.

Несмотря на продолжающийся спад российского рынка акций в рублевых облигациях отмечается приостановка волны распродаж. Индекс ОФЗ (RGBI) во вторник показал нейтральную динамику.

Фактором дополнительного давления на российский рынок остается крайне слабая динамика цен на нефть. Во вторник фьючерсы Brent к закрытию торгов опустились ниже $29, потеряв по итогам сессии 4,4%.

Рынок нефти живет ожиданиями апреля, когда появятся избыточные объемы предложения на фоне окончания сделки ОПЕК+. Сразу несколько крупных игроков нарастят добычу: Саудовская Аравия, Ирак, Россия, ОАЭ и др. В таких условиях сложно рассчитывать на быстрое восстановление нефтяных котировок, даже если в целом настроения на финансовых рынках начнут улучшаться. Фундаментальных драйверов для устойчивого роста, а не технического отскока, сейчас не находится.

По Brent технически важным ориентиром и в то же время зоной поддержки выступает район $27–27,5. Около этих рубежей был установлен минимум 2016 г., после которого начался восходящий тренд, закончившийся в итоге только около $86.

Сейчас также трудно рассчитывать и на существенное укрепление рубля. Наоборот, масштаб роста курса USD/RUB выглядит сдержанным относительно той распродажи, которая наблюдается на рынке нефти. Риски движения выше района 75–75,5 по доллару при текущей рыночной конъюнктуре остаются высокими.

Если выразить стоимость барреля нефти в рублях, то он сейчас опустился до 2150, что является минимальным значением с февраля 2010 г. Это на 46% ниже, чем в среднем за последние 12 месяцев. В таких условиях оказывается очень сильное давление на акции нефтяных компаний. На мой взгляд, при прочих равных это постепенно приведет к дальнейшему ослаблению рубля. К тому же в последние дни уверенную позитивную динамику показывает индекс доллара (USD против 6 ключевых мировых валют), приблизившийся к максимальным значениям за три года.

Сегодня центральным событием для мировых рынков станет заседание ФРС. Регулятор заранее принял все меры, на которые надеялся рынок, снизив ставку до нуля и запустив QE. Наибольший интерес будет представлять пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла. Перед ним стоит непростая задача выстроить коммуникацию таким образом, чтобы успокоить рынок и не допустить разрастания паники.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские биржи после нашего закрытия во вторник выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 2,3%, нефть Brent в плюсе на 1,2%.