По итогам торгов 17 марта индекс МосБиржи снизился на 1,86% — до 2224,74 п., а РТС упал на 3,34% — до 934,66 п.

В течение дня отечественный рынок в большей степени реагировал на слабость нефти и снижение европейских индексов. Вечерний оптимизм в США прошёл уже за пределами основной сессии. ФРС в очередной раз удивляет экстренными мерами. 17 марта Федрезерв начал покупать краткосрочные корпоративные векселя, чтобы снизить стоимость заимствований для компаний. Приоритет отдаётся векселям с высшим рейтингом надёжности. Однако именно 17 марта будут сделаны покупки и менее ликвидных бумаг. Затем программа будет остановлена, если только 18 марта Комитет по операциям на открытом рынке не авторизует её существование. Естественно, что подобный поток ликвидности смог поддержать американские индексы. В России Наблюдательный совет Сбербанка (-6,05%) рекомендовал выплатить 18,70 рублей дивидендов на акцию за 2019 год. Однако решение это уже было известно и рынок больше отреагировал негативно. «ЛУКОЙЛ» (-1,94%) отчитался о росте прибыли по РСБУ в 2019 году на 85%, но это уже заслуги прошлого, а новая реальность – это нефть дешевле $30 за баррель Brent. Естественно, что акции «Роснефти» упали на 3,62%, а «Татнефти» на 4,57%. Не удержался в плюсе и «Газпром» (-0,64%), но от дальнейшего сильного падения бумагу удерживают её грядущие дивидендные выплаты за 2019 год. В течение дня бумаги ГМК «Норникель» демонстрировали сильную просадку вслед за ценами на палладий, которые снижались в моменте более чем на 7%. Однако к закрытию сессии ситуация немного выправилась. В лидерах дня были бумаги «САФМАР» (+8,74%), «Магнит» (+4,91%), «ФосАгро» (+3,71%) и привилегированные бумаги «Ростелекома» (+2,74%). Самыми слабыми оказались ЛСР (-9,93%), ТГК-1 (-8,08%, «Детский мир» (-7,58%) и X5 Retail Group (-6,5%). Активность на рынке была немногим ниже предыдущего дня. Итоговый объём на основной секции Московской биржи составил 133,391 млрд рублей.

ЦБ РФ продолжает продавать валюту в объёме около 3,6-3,7 млрд в день. Во всяком случае, так сообщается в отчётности регулятора с 10 марта. Пока этого хватает лишь для того, чтобы удержать рубль от резких движений, но спрос на доллары столь велик, что запущенные программы количественного смягчения пока полностью уходят на тушение финансового пожара на Wall Street, а не на поиск высокодоходного риска. К тому же нефть не способствует оптимизму в рубле, так как к вечеру вторника уже упала ниже $29 за баррель Brent. С другой стороны, можно отметить небольшое укрепление российской валюты против евро. Это также может указывать на то, что в европейской финансовой системе больше порядка и катастрофичного дефицита ликвидности не наблюдается. Будущее пока является неопределённым, но запущенные программы ликвидности ФРС могут развернуть денежные потоки во вне, но лишь после того, как успокоится Wall Street и рынок кредитования в США.

Не успел Федрезерв внедрить программу покупки краткосрочных корпоративных векселей на $1 трлн, как это действие уже вызвало критику из-за высокой стоимости. ФРС предоставляет фондирование по ставке 2,1%, но ещё две недели назад стоимость таких заимствований составляла около 1,3%-1,5%. Бывшие члены ФРС и просто экономисты вовсе начали обсуждать объём количественных программ, указывая на то, что для предотвращения рецессии необходимо создать фонд на $2 трлн для финансирования бизнеса и $1,5 трлн на покупку облигаций. Однако вернёмся к рынку. Пока новостей от ФРС не было, индексы торговались в минусе, намекая на возможность очередного провала. Негатива добавила статистика по розничным продажам, которые сократились за февраль на 0,5% при ожиданиях роста на 0,2%. Днём инвесторы стали получать сообщения из Белого дома, где планируют поддерживать экономику различными налоговыми вычетами, налоговыми возвратами, а также мерами по сохранению работоспособности финансового рынка. … Остаётся только понять, кто будет готов финансировать дальнейший взрывной долг США, если только этим не займётся ФРС. Впрочем, регулятор уже занимается чем-то подобным. Настоящий рост индексов начался лишь по факту запуска программы ФРС по покупке краткосрочных векселей. Таким образом, всего за пару дней регулятор запустил количественные программы на $1,7 трлн и неопределённый объём через дисконтное окно для банков. Среди лидеров дня не обошлось без бумаг Amazon (+7,02%) так как перевод сотрудников на удалённую работу способствует онлайн покупкам. Также экономисты отмечают рост потребления пива при экономическом спаде и нахождении масс работников дома, а это уже рост бумаг Boston Beer более чем на 13%. Активные закупки граждан продовольствия и бытовой техники станут поводом для увеличения выручки таких компаний, как Walmart Inc. (+11,7%). Доходность по 10-летним казначейским обязательствам поднялась выше 1,0%, что на рынке считают признаком успокоения и снижения спроса на безрисковые активы. По итогам дня DJIA вырос на 5,2% до 21237,38 п., а S&P 500 на 6,0% до 2529,19 п.

Настроения в Азии не были столь определёнными. Австралийский S&P/ASX 200 терял более 4%. Китайский рынок, напротив, демонстрировал существенный рост. Число новых случаев COVID-19 в Китае существенно снизилось за последнее время, даже на фоне возвращения экономики к прежним уровням активности. Японская торговая статистика за февраль оказалась не столь удручающей. Экспорт упал на 1,0% при ожиданиях провала на 4,3%, импорт снизился на 14,0% при ожиданиях падения на 14,4%. К 8:40 мск NIKKEI 225 – 16810,46 п. (-1,18%), Hang Seng – 22858,40 п. (-1,74%), Shanghai Composite – 2773,37 п. (-0,23%).

Золото пыталось возобновить свой рост на фоне беспрецедентных вливаний ликвидности в долларовую систему, но, похоже, проблемы с ликвидностью сохраняются. Нефть также пыталась расти, но всё же риски резкого спада потребления пока не позволяют говорить о полноценном отскоке. API сообщает, что на неделе до 13 марта коммерческие запасы нефти в США сократились на 421 тыс. бар. Запасы бензина упали на 7,8 млн бар., а дистиллятов на 3,6 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут роста запасов нефти на 2,6 млн бар., снижения запасов бензина на 3,8 млн бар. и дистиллятов на 3,2 млн бар. Отчёт, совершенно очевидно, говорит в пользу «быков», но они пока проявляют нерешительность на фоне вброса свежих долларов в систему. К 9:00 мск Brent – $28,45 (-0,97%), WTI – $26,79 (-1,98%), золото – $1520,4 (-0,35%), медь – $4936,17 (-3,22%), никель – $11845 (+0,55%), палладий – $1430 (-5,27%).

Индекс доллара снижался на 0,41% до 99,17 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,00% по сравнению с 1,06% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,104 (+0,33%), GBP/USD – $1,21 (+0,32%), USD/JPY – 107,06 (-0,53%).

Не успели азиатские рынки отыграть отскок индексов США, как фьючерсы вновь показали резкое снижение. На рынке вновь заговорили о долгосрочном здоровье американской экономики, которая остаётся зависимой от постоянных денежных вливаний. Похоже, что среда может оказаться очередным негативным днём для рынков. Ситуация готова вновь ухудшиться в считанные часы. Поэтому отечественные индексы могут начать день с небольшого снижения.