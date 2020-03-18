Рынок акций РФ и курс рубля снизятся в начале торговой сессии. Падающий рынок нефти и понижательная динамика мировых рынков продолжат оказывать давление на стоимость российских активов.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов вероятно продолжение снижения индекса РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма". Поведение инвесторов на мировых рынках остается неуверенным из-за неопределенности в сроках действия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, и в масштабах негативных последствий для экономики, говорит он.

"В результате, волатильность по мировым фондовым индексам остается повышенной. Тем временем в США обсуждается масштабный план фискальных мер поддержки экономики, разные источники называют суммы в 1 триллион долларов. На валютном рынке РФ в начале торгов возможно продолжение укрепления доллара на фоне сохранения глобальной неопределенности", — оценил Старцев.

Отклонение индекса Мосбиржи в начале дня составит 0,5-1,2% в диапазоне 2200-2250 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2180 и 2150 пунктов, значимыми сопротивлениями росту станут отметки 2280 и 2300 пунктов, оценивает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах подскочили на 4,6-6,2% частично скорректировав максимальный в истории обвал понедельника на 13% по индексу Dow Jones.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ФРС, благодаря новым мерам, объявленным во вторник, сможет купить краткосрочные коммерческие бумаги на сумму до 1 триллиона долларов для повышения ликвидности на рынке.

Однако с утра фьючерсы на американские фондовые индексы падают на 3,7-4,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают на 1-6,3%, японский Nikkei 225 — на 1,7%, шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 1%.

Стоимость нефти теряет 1%, до 28,43 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1016 доллара против 1,1009 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился во вторник, обновив, как и накануне, в ходе торгов минимумы за 2-3,5 года. Попытки мировых фондовых и товарных рынков восстановиться после нескольких дней обвала поддержали стоимость российских активов, цены которых к вечеру отошли немного вверх. Индекс Мосбиржи на закрытие торгов упал на 1,86%, до 2224,74 пункта, индекс РТС — на 3,34%, до 934,66 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 79 копеек, до 75,44 рубля, евро снизился на 51 копейку, до 82,90 рубля, следует из данных Московской биржи.