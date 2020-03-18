Рост промпроизводства в феврале указывает на слабую зависимость России от внешних шоков
По данным Росстата, в феврале рост промпроизводства ускорился с 1,1% г/г в январе до 3,3% г/г, что существенно превышает консенсус-прогноз (1,0% г/г) и нашу пессимистичную оценку (0,2% г/г), обусловленную ожиданием эффекта домино от замедления экономического роста Китая. Показатель роста промпроизводства за февраль стал позитивной новостью, так как он указывает на весьма слабую зависимость России от внешних шоков, что является благоприятным фактором в период мирового кризиса. Производство в добывающих отраслях выросло на 2,3% г/г в прошлом месяце, тогда как в январе наблюдалось его снижение на 0,4% г/г. Рост этого сегмента в феврале стал одним из факторов, спровоцировавших сильный рост промпроизводства; в то же время выпуск в обрабатывающих отраслях также вырос на 5,0% г/г в феврале, ускорившись с 3,9% г/г в январе. Сильный рост промпроизводства отражает активный рост расходов правительства: в феврале расходы федерального бюджета выросли на 12% г/г (скользящий средний рост за 12 месяцев) против 9% г/г в 2019 г. Учитывая разрыв соглашения с OPEC+, мы ожидаем, что в марте сохранится высокий рост в добывающих отраслях, тогда как сильную поддержку росту выпуска в обрабатывающих отраслях могут оказать госрасходы. В целом, исходя из статистики за февраль, мы считаем, что российский экономический рост в основном определяется внутренними факторами.
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