Вчера на недельном депозитном аукционе предложение резко выросло. ЦБ в последнюю неделю старается проявлять особую гибкость: несмотря на то что неделей ранее он провел два аукциона репо тонкой настройки (и, очевидно, готов при необходимости проводить их практически в ежедневном режиме), вчера на недельном депозитном аукционе лимит остался на достаточно высоком уровне — 2,6 трлн руб. Это лишь немногим выше уровня прошлой недели. Динамика же предложения со стороны банков резко изменилась. На прошлой неделе они резко сократили размещение средств на депозитах в ЦБ, в результате их корсчета в ЦБ держались вблизи 3,8 трлн руб., это исторический максимум. Возможно, столь значительный рост корсчетов был связан с опасениями, что разовьется кризис доверия, при котором межбанковские кредиты станут де-факто недоступны. Но пока подобный сценарий не реализовался, всю неделю ставки на межбанковском рынке были значительно ниже ключевой. Немного успокоенные, банки вчера увеличили предложение на депозитном аукционе до 1,9 трлн руб., это на 0,8 трлн руб. выше, чем неделю назад. В результате сегодня корсчета должны снизиться примерно на эту же величину. Тем не менее уровень корсчетов останется вполне комфортным с учетом того, что до середины следующей недели спрос на ликвидность будет умеренным, налоговые платежи предстоят лишь в следующую среду, после возврата средств с недельных депозитов в ЦБ.

ЦБ увеличил продажи валюты в рамках исполнения бюджетного правила. Вчера ЦБ продал валюты на 5,5 млрд руб., или чуть больше 70 млн долл. Возможно, увеличение продаж валюты связано с более низкой ценой на нефть, но по-прежнему объем поддержки валютного рынка остается совсем небольшим. Сегодня с утра на валютной бирже наметилось резкое ослабление рубля, возможно, появились опасения, что возникнет дефицит валюты, как он уже возник в некоторых развивающихся странах. Пока ЦБ старается успокоить рынки, повышенный лимит по валютным свопам сохраняется, спроса на эти операции нет, наоборот, вчера вырос объем привлечения рублей от ЦБ в рамках этих операций, но ситуация сейчас может меняться стремительно.

Министр финансов Антон Силуанов видит риск возникновения дефицитного бюджета, который придется финансировать за счет средств ФНБ. Пока никаких количественных оценок дано не было, но сам факт возникновения дефицита бюджета при падении цен на нефть не удивителен. Больше вопросов вызывает утверждение о необходимости использования средств ФНБ. До сих пор Минфин говорил об использовании средств фонда лишь в объемах, предполагаемых бюджетным правилом. В этом случае поддержки хватило бы на длительное время. Сейчас же речь как будто идет о более значительных вливаниях, в этом случае практически весь фонд может оказаться исчерпанным за относительно короткое время. Возникает вопрос, какой же все-таки объем фонда необходим в качестве подушки безопасности и насколько допустимым является использование средств фонда на меры, помимо бюджетной поддержки в условиях кризиса.