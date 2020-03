• Центробанки взяли курс на смягчение ДКП, формируя превосходный макроэкономический фон для золота после того, как ситуация с вирусом начнет разрешаться.

• Мы повышаем прогноз цен на золото в 2021 и 2022 до $1 800 и $1 900, соответственно, сохраняя позитивный взгляд, несмотря на происходящую коррекцию.

• Мы поднимаем целевые цены по Полюсу и Полиметаллу с учетом результатов за 2019; рейтинг Полиметалла повышен до ВЫШЕ РЫНКА.

Золото – верное решение на период восстановления после кризиса

Серьезные кризисы бьют и по золоту. Инвесторы продают ликвидные инструменты для покрытия маржин-коллов или для формирования позиций в наиболее подешевевших акциях. В 2008 золото упало почти на 25% и лишь потом восстановилось.

Но восстановление бывает быстрым. 2008 г. показал, что золото падает медленнее других, и быстро восстанавливается — как только кризис проходит и начинают действовать стимулирующие меры ЦБ.

Риск контрагента по золотым инструментам не так высок, как в 2008, когда рынок опасался за стабильность крупнейших финансовых институтов. Но проблемы с платежеспособностью у крупнейших заемщиков могут и в этот раз повлечь рост банковских рисков.

Предпочтительны инструменты без плеча. С учетом предстоящей турбулентности, для хеджирования лучше всего выбрать ETF (GLD US, IAU US). Как показал кризис 2008, акции золотодобывающих компаний падают сильнее, чем сам металл (GDX US почти — 70%).

Сохраняем оптимизм, повышаем прогноз по ценам на 2021-22

ФРС задает темп по смягчению ДКП. Нулевые ставки благоприятны для золота, которое не обеспечивает процентного дохода (как казначейские облигации). Пока ФРС не рассматривает отрицательные ставки (которые уже понижены до 0-0.25%), но смягчение ДКП в мире скорее всего продолжится и это благоприятно скажется на золоте.

Приток средств в защитные активы продолжится. ЦБ имеют большой потенциал формирования спроса через покупку золота, поскольку его общая доля в резервах составляет всего 4%. ETF продолжают увеличивать запасы золота – с начала 2020 они закупили 5.5 млн унций (более 50% от общего прироста в 2019 году).

Прогноз цен на золото повышен до $1 800/унц. в 2021: и до $1 900/унц. в 2022 (на $150 и $250/унц.), поскольку монетарные стимулы, вызванные распространением вируса (в т.ч. и снижение ставки ФРС на 100 бп в воскресенье), превзошли наши ожидания.

Российские производители: повышаем Полиметалл до ВЫШЕ РЫНКА

Мы обновили нашу модель с учетом результатов за 2019. Мы повышаем нашу целевую цену по Полиметаллу до 1 450 пенсов за акцию и поднимаем рейтинг до ВЫШЕ РЫНКА. Мы повышаем нашу целевую цену Полюса до $75/GDR и подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА. Полиметалл и Полюс торгуются с консенсус-мультипликаторами EV/EBITDA 2020П 6.5x и 6.7x соответственно.

Может ли цена на золото рухнуть, как в 2008?

В 2008, когда разразился мировой кризис, золото упало в цене на 25% — с $950 до почти $700 за унцию. Инвесторы задаются вопросом, есть ли вероятность повторения такого сценария в условиях сохраняющейся слабости рынка. В 2020 году мы вновь наблюдаем схожую картину, когда цена на золото падает вместе с фондовым рынком. Мы полагаем, что потенциал у такого снижения ограничен. В отличие от кризиса субстандартного кредитования 2008, источником потрясений сейчас является не финансовый сектор. Тем не менее, говоря это, мы не исключаем, что глобальные банки могут оказаться под давлением, если крупные кредиторы столкнутся с проблемами платежеспособности.

Когда на рынке действительно происходит обвал, а не просто коррекция, инвесторам нужна ликвидность на покрытие маржин-коллов на фоне резкого падения стоимости акций. Подобное происходит и с золотом несмотря на то, что оно пользуется спросом, являясь «тихой гаванью». Мы это уже наблюдали в 2020, когда цена золота дошла до $1 700/унц., а затем упала на 15% с пиковых значений.

Ситуация 2020 года отличается тем, что в 2008 опасения рынков касались стабильности крупнейших финансовых институтов (к примеру банкротство Lehman Brothers, приобретение Merrill Lynch банком Bank of America и т.д.). Это обернулось резким повышением риска контрагента по золотым финансовым инструментам, вынуждая инвесторов закрывать свои позиции, что спровоцировало давление на стоимость золота. В этом смысле текущий кризис имеет другую природу (или только пока?).

Какой золотой инструмент лучше всего подходит для инвестирования?

Мы ожидаем роста стоимости золота и считаем, что из всех инструментов в период турбулентности рынка лучше всего держать чистое золото. Приобрести его можно через ETF (торгуемые биржевые инвестфонды), такие как GLD US или IAU US.

Котировки золота не связаны с рыночными или корпоративными рисками и далеко не так волатильны в случае серьезного кризиса. Например, в 2008 цена на золото снизилась лишь на 25% от пиковых значений, в то время как индекс GDX US (биржевой фонд золотодобывающих компаний, объединяющий акции крупнейших и наиболее ликвидных производителей золота) обвалился почти на 70%.

Мы рассматриваем золото в качестве инструмента хеджирования рисков и считаем, что в этом металле целесообразно держать до 10% портфеля, чтобы диверсифицировать рыночные риски и сделать ставку на разворот и восстановление рынка. Как показал 2008, в случае ускорения падения рынка сценарий, при котором золото подешевеет до $1 300/унц., не может быть исключен.

В период восстановления рынка оптимальным вложением представляются инструменты с «плечом», такие как UGLD (VelocityShares 3x) или фьючерсы на золото. Пока у нас нет уверенности в том, что глобальные рынки близки к точке разворота.