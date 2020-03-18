Сегодня российский рынок снижается, более 3% по индексу ММВБ на фоне падения нефтяных котировок. Вчера рынки в США закрылись в плюс, по индексу S&P 500 рост почти 6%. Стоит отметить, что снижение индекса S&P 500 продолжается пять недель подряд. Технически по индексу S&P 500 наблюдается начало отскока от минимума 2018 году, при условии, что американский рынок на текущей неделе закроется не ниже текущих уровней. Нефть продолжает ползти вниз и сейчас главный вопрос – дальше пробой вниз минимума 2016 года (27 долл. по марке Brent) или отскок вверх.

В моменте нефть может уйти вниз ниже 27 долл., но длительное время она там, скорее всего, не удержится. Так уже было в 2009 году и 2016 году. В целом дешевая нефть пойдет на пользу России, поскольку для правительства есть хорошие стимулы развивать другие сектора экономики. При стоимости нефти выше 100 долл. российская экономика начала бы сбавлять обороты, а бегство капитала из страны бы только увеличивалось. В дальнейшем, вероятно, мы увидит нефть по 35-40 долл. Саудовская Аравия имеет большое количество социальных программ, и их придется сворачивать при дешевой нефти, как в 2016 году, что может привести к недовольствам и протестам.

Сегодня на российском рынке наблюдается оживление в секторе ритейла. Основные компании отрасли торгуются в плюсе. Сейчас для ритейлеров хорошее время. Чем больше ажиотажа, тем выше продажи. Хотя настроения населения еще далеки от 90 – х. При этом в ЕС ситуация похуже, если верить информации соцсетей и СМИ. На текущей неделе Магнит отчитался за 2019 год по МСФО. Показатели неоднозначные. Выручка увеличилась на 10,6% — до 1 368 705 млн.руб., чистая прибыль упала на 49% и составила 17 108 млн. руб. Средний чек в прошлом году вырос на 2,1% — до 284 руб. Общая торговая площадь повысилась на 12,7% — до 7 238 тыс. кв. м.

Снижение прибыли Магнита в 2019 году указывает на то, что компания при увеличении торговой площади не контролирует издержки. По заявлению главы компании, Яна Дюннинга, Магнит продолжит органическое развитие сети в текущем году, но с учетом более высоких требований к доходности с целью принести дополнительную прибыль нашим акционерам.

Сегодня из-за сложной ситуации наблюдается существенное ослабление рубля, выше 77 за доллар. 10-летние ОФЗ торгуются выше 8%. Это все может подтолкнуть ЦБ к повышению процентной ставке на ближайшем заседании – 20 марта.