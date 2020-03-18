Судя по тому, что доллар на открытии резко взлетел до 79,22 (на 3,32 руб.), а потом так же резко скорректировался вниз на половину этого движения, мы наблюдали разовую крупную продажу рубля за доллары. Вероятнее всего, это была сделка, инициированная нерезидентом. Иностранные фонды сейчас вынуждены выходить из российского рынка в связи с общим оттоком средств клиентов из всех рискованных позиций, в особенности с развивающихся рынков. Аналогичные резкие движения в последние дни можно периодически наблюдать в большинстве стран с низколиквидным рынком при выходе крупных игроков. В ряде случаев, например, на Филиппинах из-за всплеска волатильности торги закрывают вообще на несколько дней.

Возвращаясь к рублю, нужно отметить, что он сейчас находится под тройным давлением: это и ситуация с ценами на нефть, и уход зарубежных инвесторов, и неопределенность с развитием эпидемии внутри самой России. Нынешний курс валют пока не компенсирует выпадающую выручку экспортеров и доходы бюджета. Без поддержки ФНБ и центробанка доллар сейчас стоил бы около 120 руб. По оценке зарубежных инвестбанков, примерно там же (вернее, около 117 руб.) находится предел падения российской валюты в случае усиления волатильности на американских рынках и, как следствие, почти полного ухода нерезидентов из рубля.

Мы пока не видим оснований для столь сильного ослабления российской валюты. Но не исключаем, что в ближайшие сессии доллар в паре с рублем вновь будет подходить к 80, а в отдельные дни может подниматься и выше. Возможно, нечто подобное произойдет и сегодня днем: рынок фьючерсов на индексы акций США вновь показывает уход за лимиты по волатильности, так что рынки способны опять сильно разбалансироваться. Альтернативный, но не менее вероятный сценарий – отскок по индексам вверх, рост нефти и, как следствие, уход доллара в зону 72-75 руб. Маловероятно, что доллар и евро останутся на текущих отметках в течение всего дня, поскольку сегодня подвижны все сегменты финансового рынка без исключения.