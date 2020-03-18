На финансовых рынках продолжается масштабный обвал, несмотря на то, что уже появляются некоторые «энтузиасты», пытающиеся поймать «падающие ножи» в момент появления позитивных новостей. Пока эти покупки и позитивные новости приводят лишь к временному отскоку, который наблюдался и вчера. Индекс S&P прибавил 6% (днем ранее был обвал на 12%) после того, как ФРС запустила кризисный инструмент (выкуп корпоративных векселей/краткосрочных долговых обязательств в объеме 500 млрд долл.), а правительство объявило о подготовке законопроекта о выделении фискальных стимулов на 1,2 трлн долл. (которые включают предоставление оплачиваемого больничного, разовую выплату пособия людям с доходом не выше среднего в размере 1000 долл., а также снижение НДФЛ и помощь секторам экономики, наиболее сильно пострадавшим от вируса). Однако большая часть предложенных фискальных стимулов требует одобрения Конгресса, в то время как демократы настроены более консервативно.

Вчерашний отскок оказался временным: сегодня фьючерсы на S&P вновь торгуются в минусе (-3,7%). Активное печатание денег (=расширение баланса ФРС на триллионы долларов в ближайшие месяцы) не может восстановить цепочки поставок (то есть ущерб несут и те компании, которые не испытали шок спроса на свою продукцию/услуги) и возобновить производства, остановленные из-за распространения вируса, и даже поддержать активность/уверенность потребителей. По оценкам некоторых американских экспертов, в США уже в этом году наступит рецессия с вероятностью 100%. Есть риск того, что США задействуют все меры, какие только смогут, но без результата, и это может усилить ощущение безысходности. По данным СМИ, темп роста числа инфицированных в США сейчас указывает на то, что уже в самом ближайшем будущем не будет хватать мест для госпитализации больных, средств искусственной вентиляции легких и респираторных масок N95 (3М) для медперсонала. С подачи представителей сектора здравоохранения уже обсуждается введение в действие Закона об оборонном производстве (утратил силу после Холодной войны), который позволил бы правительству заставить/стимулировать медицинские компании производить больше продукции, необходимой для защиты здоровья нации. По мнению Д. Трампа, эти экстренные действия являются преждевременными.

Улучшение эпидемиологической ситуации является главным условием (скорее всего, как необходимым, так и достаточным) для разворота «медвежьего» тренда. Кстати говоря, текущая гигантская волатильность (при которой обвалы на 10% чередуются отскоками на 5%) отражает отсутствие ликвидности в инструментах. Паника на финансовых рынках сейчас достигла таких пределов, когда инвесторы продают абсолютно все, невзирая на фундаментальные характеристики. Например, падает даже золото (являющееся вторым по статусу резервным активом в мире), несмотря на то, что монетарные и фискальные стимулы по сути являются факторами обесценения доллара.