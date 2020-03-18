По итогам февраля индекс промпроизводства вырос до 3,3% г./г. (против 1,1% г./г. в январе). Интересно, что ускорение произошло во многом за счет обрабатывающих отраслей (здесь особенно помогла нефтепереработка, прибавившая сразу 5,2% г./г.), хотя и добывающий сегмент показал уверенную позитивную динамику, в первую очередь, за счет нефти (+3,2% г./г.).

Безусловно, картина первых двух месяцев уже не столь информативна: негативные изменения в экономике (обвал цен на нефть, ослабление рубля и меры по борьбе с коронавирусом) еще не успели отразиться на производственном секторе. В итоге, хотя относительно хорошие результаты января-февраля и окажут некоторую поддержку годовому результату, ожидаемое ухудшение в оставшиеся месяцы года заставляют нас существенно снизить прогноз промпроизводства на 2020 г. (с 3% г./г. до 0,5% г./г.).

Сейчас очевидно, что большинство обрабатывающих отраслей постигнет спад в реальном выражении. Сильно должен пострадать сегмент нефтепереработки – с замедлением экономической активности уменьшается транспортный товаро- и пассажирооборот (особенно, в условиях карантинных мер). Более того, из-за ценовой нефтяной войны, российские компании могут предпочесть сократить переработку в пользу увеличения объемов экспорта сырой нефти. Напомним, сегмент переработки занимает более 10% в отечественной промышленности, а потому эффект его просадки будет заметен на цифрах. В «минусе» также останется все, на чем потребители и компании могли бы «срезать» свои издержки (одежда, обувь и прочая продукция легкой промышленности, электроника, автомобили).

При этом, если предположить, что нацпроекты все же не будут сокращены значительно, то «на плаву» останутся сегменты, связанные с инфраструктурными расходами (часть производства стройматериалов, металлических изделий, позиций по производству транспорта). Также неплохо себя будут чувствовать и производства потребительских товаров первой необходимости (пищевые продукты, фармацевтика).

Кроме того, развал сделки ОПЕК+ окончательно снимает все ограничения на добычу, что обернется ее ростом и в России. Так, по данным СМИ, Роснефть готова увеличить добычу на 300 тыс. барр./сутки уже с апреля этого года. А министр энергетики А. Новак заявлял, что Россия может увеличить добычу нефти на 500 тыс. барр./сутки. Таким образом, с апреля она может составить 11,8 млн барр./сутки (11,3 млн барр./сутки в феврале). В результате если эти планы реализуются в условиях низких цен, по итогам 2020 г. добыча нефти вырастет до 583 млн т, что на 4% выше уровня 2019 г. Отметим, что она дает существенный вклад в промышленность, таким образом, ее рост может в значительной степени компенсировать падение обрабатывающих отраслей из-за ухудшения экономической активности.