Если ускорение инфляции на базе роста курса рубля не носит шокового характера, оно традиционно благоприятно сказывается на ключевых показателях ритейлеров. На этом фоне со второго квартала возможно постепенное повышение маржи чистой рентабельности Магнита и X5 Retail в направлении 2% при увеличении средних годовых темпов прироста выручки до 12% г/г у обеих компаний.

Для Магнита, который является одним из наших среднесрочных фаворитов, это приведет к повышению чистой прибыли до 30,5 млрд руб. против 28,7 млрд в среднем за последние три года.

У Магнита три года назад появился сильный ключевой акционер — ВТБ, который делает ставку на программу трансформации компании, которая пока не принесла однозначно позитивных результатов.

Компания выглядит несколько недоцененной по мультипликаторам P/E, P/S, P/BV по сравнению с аналогами на отечественном рынке.

Однако исходя из сравнительного уровня дивидендной доходности Магнит заметно переоценен по сравнению с широким рынком. Акционеры ретейлера на внеочередном собрании 24 декабря утвердили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2019 года из расчета 147,19 руб. на акцию. При сохранении стабильности выплат это эквивалентно годовой доходности в 7% к текущей цене обыкновенных акций компании.

Цель по акции Магнита на 2020 год — 3438,3 руб., таргет по X5 — 2135,63 руб. Мы ожидаем консолидации рынка до конца недели, но это не означает формирования восходящего тренда. В его отсутствие можно дать сравнительно высоко рискованную рекомендацию «покупать» по акциям Магнита и X5 с выставлением стоп-лосса на уровне 2490 и 1625 руб. соответственно.