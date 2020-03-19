Американские биржевые площадки в среду закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 5,18%, закрывшись на отметке 2398,1 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 6,3%, высокотехнологичный NASDAQ просел на 4,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла выросла на 18 базисных пунктов, до 1,18%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на 14 базисных пунктов, до −0,25%, достигнув самого высокого уровня за восемь недель.

Несмотря на масштабные стимулирующие меры со стороны Белого дома, рынки напуганы растущим в США количеством инфицированных COVID-19, число которых неуклонно растет и уже в среду достигло 5748 человек. На этом фоне эксперты пересматривают свои прогнозы по темпам роста американской экономики, все больше склоняясь к возможной рецессии. Определенной поддержкой для рынка акций может выступить запуск Федрезервом кредитной линии для первичных дилеров, в рамках которой обеспечением по кредитам могут быть не только облигации, но и акции. Данную программу ФРС запустит в пятницу.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов упали на 8,04% и закрылись на отметке $26,42. Усилению давления на цену черного золота продолжили оказывать действия Саудовской Аравии. Так, в среду Минэнерго страны предписало компании Saudi Aramco держать поставки нефти на максимальном уровне, который на данный момент составляет 12,3 млн баррелей в сутки. По сути, цена эталонного сорта Brent сравнялась с демпинговой спотовой ценой в $25, по которой саудиты начали продажу в Европу и дальнейшее снижение цены на нефть будет зависеть от того, насколько далеко королевство зайдет в желании отомстить России за ее несговорчивость.

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи упал на 5,04%, закрывшись на отметке 2112,64 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2090 и 2015 пунктов, сопротивление находится на уровне 2245 пунктов. Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на отметке 79000 пунктов. Сопротивления — 86000 и 91000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 80,87, обрушившись на 7,19% по отношению к американскому доллару. Этот уровень видится как апогей падения национальной валюты, но если цены на нефть продолжат падение, то уровень 86 рублей за доллар тоже не будет сюрпризом.