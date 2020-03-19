В среду в секторе высоколиквидных бумаг вновь преобладали продажи – неопределенность в отношении сроков действия глобальных ограничений, связанных с коронавирусом, заставляет инвесторов отдавать предпочтение «защитным» активам. К последним трейдеры на российском рынке акций, судя по характеру торгов, относят бумаги Полюса (PLZL, +3.2%) и Магнита (MGNT, +0.5%). Тем временем Аэрофлот (AFLT) подешевел на 12.2%, Лукойл (LKOH) – на 9.9%, Норникель (GMKN) – на 9.8%, Новатэк (NVTK) – на 9.2%.

Во втором эшелоне было отмечено снижение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ОВК (UWGN) подешевели на 15.7%, Иркутскэнерго (IRGZ) – на 15.2%,ТГК-1 (TGKA) – на 13.3%.

Фондовые индексы США понизились на 4.7% — 6.3%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в заметном минусе, по азиатским также продолжается снижение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение коррекции вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Волатильность на мировых рынках остается повышенной, Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) объявила о временном переходе на полностью электронный режим торгов начиная с 23 марта. Тем временем пакеты мер поддержки экономики одобрены в ЕС (выкуп активов на 750 млрд. евро) и США (общий объем мер потенциально может составить $1.3 трлн. — оценка администрации президента США), однако эти действия пока не показались инвесторам убедительными (наиболее эффективной мерой восстановления экономического роста, по всей вероятности, стало бы снятие ограничений и открытие границ). На валютном рынке индекс доллара (DXY, отражает динамику курса доллара США к корзине мировых валют) впервые с 2017 года превысил отметку 100 пунктов, вероятно сохранение восходящего тренда и по паре доллар-рубль.