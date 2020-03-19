По итогам торгов 18 марта индекс МосБиржи упал на 5,04% — до 2112,64 п., а РТС обвалился на 10,96% — до 832,26 п.

Американская финансовая система продолжает болеть и пугать окружающих своими перспективами. Продаётся всё, что можно конвертировать в доллары, дабы заткнуть пробоины ликвидности. Нефть теряла более 10%, золото около 2%, медь более 7%, как и платина, а никель дешевел более чем на 3%. Соответственно, теряли свои позиции бумаги, связанные с этими активами: «РУСАЛ» (-11,26%), «ЛУКОЙЛ» (-9,94%), ГМК «Норникель» (-9,78%), «НОВАТЭК» (-9,21%). Однако самые большие потери всё же были в акциях «ТГК-1» (-13,3%), банка «Санкт-Петербург» (-12,65%) и «Аэрофлот» (-12,2%). Если с первыми двумя падение кажется не столь логичным, то крупнейший авиаперевозчик, по сути, оказался в ситуации невозможности ведения бизнеса. Весьма неплохо смотрелся сектор розничной торговли на фоне подготовки населения к карантинным ограничениям: «Лента» (+5,01%), X5 Retail Group (+3,34%), «Магнит» (+0,52%). Также своего инвестора нашли защитные бумаги «Полюс» (+3,23%) и Polymetal (+1,32%). Покупатели этих бумаг прекрасно понимают, что массированная бомбардировка американского рынка долларовой ликвидностью приведёт к росту золота, когда ситуация немного нормализуется. Объём торгов по итогам дня на основной секции Московской биржи составил 128,603 млрд рублей.

Рубль также стал жертвой дефицита ликвидности в долларовой системе, а также падения котировок нефти до минимальных значений с начала 2000-х годов. 16 марта ЦБ увеличил продажи валюты до 5,5 млрд рублей, но похоже, что для сдерживания ослабления «россиянина» требуются более масштабные продажи. Впрочем, на помощь регулятору начинают прибывать экспортёры, у которых близится налоговый период. С другой стороны, сложно стабилизировать ситуацию, если на другой стороне земного шара она никоим образом не успокаивается, даже после того как ФРС обещал напечатать 10% ВВП США. В сложившихся условиях возрастает вероятность повышения ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу, что должно резко повысить разрыв доходностей доллара и рубля. В мире ставки ещё долгое время будут оставаться около нуля, или вовсе в отрицательных значениях. Рынок облигаций уже почувствовал будущие рискованные займы, подняв доходность по германским бондам до —0,22%, хотя ещё пару недель назад их отрицательная доходность составляла около —0,75%. Общий объём стимулирующих мер на борьбу с коронавирусом в Европе оценивается в 1,14 трлн евро, а в США государственные расходы могут увеличиться на $1,2 трлн. Естественно, что инвесторы наблюдают рост долга с низким доходом и требуют от этих бумаг более высокие проценты. В этих условиях позиции рубля смотрятся гораздо выгодней, но лишь после стабилизации рынков.

Давно так не было, и вот снова Dow Jones ниже 20000 пунктов. Отскок «дохлой кошки» в американских индексах оказался слабым и бестолковым. Торги вновь приостанавливались из-за слишком резкого снижения индексов. Рынок пока не верит в ФРС и меры правительства. Одни боятся эпидемии, но более всего мешает жить и расти проблема с недоверием. Решение ФРС покупать коммерческие краткосрочные долги созрело не на пустом месте, так как ставки по 90 дневным векселям подскочили выше 3%, хотя ещё несколько недель назад были на уровне 1,3%-1,5%. На рынке боятся банального разорения компаний любой величины. Boeing (-17,92%) запросил у правительства экстренное финансирование на $60 млрд. Министр финансов С. Мнучин заявил, что правительство работает над пакетом мер на $1,3 трлн для поддержки населения и бизнеса, но этого может не хватить. Индустрия отелей запросила до $200 млрд финансирования, авиаторы просят $150 млрд. Вероятно, что скоро за деньгами обратятся производители автомобилей, которые в среду объявили о скором закрытии производства. Акции General Motors упали на 17,32%, а Ford Motor – на 10,18%. Не остались в стороне и нефтяники. ConocoPhillips (-13,63%) объявила о сокращении инвестиционных расходов, а также о снижении активности в рамках программы обратного выкупа. Всё это было бы не столь печальным, если бы дорожали другие активы. Однако дефицит ликвидности продолжает угрожать общей стабильности рынка. Золото упало почти на $48 в цене, закрыв день по цене $1477,9 за тройскую унцию, а нефть WTI вовсе обвалилась ещё на 24% до $20,37. Даже казначейские обязательства перестают быть безопасной гаванью. Февральская статистика уже указывала на спад, хотя впереди может быть всё гораздо хуже. Число новых строительств сократилось за февраль на 1,5%, а разрешений на них на 5,5%. По итогам дня DJIA упал на 6,3% до 19898,92 п., а S&P 500 снизился на 5,18% до 239810 п.

Настроения в Азии также были негативными. Торги в Сеуле приостанавливались из-за чрезмерно быстрого снижения KOSPI. В Австралии безработица сократилась до 5,1% ф феврале, что сначала спровоцировало рост местного индекса почти на 2%, но затем он вновь упал в глубокий минус. Резервный Банк Австралии снизил ставку ещё на 25 базисных пунктов до 0,25%. Инвесторы почти почувствовали оптимизм на новостях о том, что ЕЦБ стартует программу выкупа активов на 750 млрд евро. Тем не менее, как и в случае с ФРС, этого уже недостаточно, чтобы успокоить рынки. Возможно, что Банк Японии также расширит программу выкупа активов. Во всяком случае, инфляция в стране упала до 0,4% в феврале при ожиданиях разогрева до 0,8%, а это весьма неплохой повод для увеличения количественной программы. К 8:40 мск NIKKEI 225 – 16606,15 п. (-0,72%), Hang Seng – 21602,15 п. (-3,09%), Shanghai Composite – 2697,80 п. (-1,13%).

Нефть накануне упала до значений начала 2000-х годов. В рамках азиатской сессии наблюдается небольшой рост, но ожидания пока остаются негативными. Есть только надежды, что из бизнеса выйдут компании сланцевой отрасли США, но американская добыча остаётся на рекордном уровне 13,1 млн бар. в сутки. Тем не менее из последних новостей стоит отметить снижение рейтинга Occidental Petroleum агентством Moody’s до «мусорного» уровня. По данным Минэнерго США, на неделе до 13 марта коммерческие запасы нефти выросли на 2,0 млн бар. до 453,7 млн бар. Запасы бензина упали на 6,2 млн бар., а дистиллятов на 2,9 млн бар. Средний показатель поставок за четыре недели составил: 21,1 млн бар. общих топливных поставок в день, или +0,3% за год; 9,3 млн бар. бензина в сутки, или +2,1% за год, а также 4,1 млн бар. дистиллятов в сутки, или —2,6% за год. На азиатских торгах начали немного расти драгоценные металлы, хотя золото не смогло удержать плюс. Рынок продолжает ориентироваться на распродажи. К 9:00 мск Brent – $26,28 (+5,63%), WTI – $23,46 (+12,63%), золото – $1472,3 (-0,38%), медь – $4518,39 (-4,72%), никель – $11430 (+0,31%), палладий – $1450,3 (+2,15%).

Внешняя ситуация перед стартом торгов в России остаётся сложной. Нефть пытается скорректироваться вверх после достижения минимальных значений с начала 2000-х годов. Однако рынки Азии остаются в минусе, как в минусе остаются и фьючерсы на американские индексы, которые теряли более 3%. Всё же есть надежда на то, что потоки ликвидности от центральных банков остановят панические распродажи. Отечественный рынок начнёт торги неуверенно, но отскок в нефти намекает на позитивные эмоции как в индексах, так и в рубле.