Индексы Мосбиржи и РТС в среду обвалились на 5-10%, обновив минимумы с апреля 2018 года (2097 пунктов) и марта 2016 года (827 пунктов) соответственно. Рублевый индикатор по итогам сессии смог удержать уровень 2100, а долларовый устоял выше 800 пунктов. Ближайшие сопротивления для индексов расположены на отметках 2300 и 950 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2000-2300 пунктов.

Рубль накануне потерял порядка 6,5-7% против доллара и евро, подвергнувшись безудержному падению вместе с ценами на нефть. Пара доллар/рубль закрепилась выше 80 руб., что открывает ей дорогу к движению в район 84 руб. Ближайшей поддержкой для доллара выступает уровень 78,50 руб. Пара евро/рубль закрепилась выше 88 руб. и при неблагоприятном внешнем фоне будет стремиться к пробою 90 руб. с последующим движением к 92-93 руб. Поддержка для евро расположена на 86 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль ощутят поддержку от коррекционного отскока нефтяных цен, в связи с чем можно ожидать попыток роста, несмотря на негативный настрой зарубежных фондовых площадок. В течение сессии при прочих равных инвесторы будут скорее склонны к пессимизму, но некоторые позитивные для “нефтяников” сигналы на сегодняшних торгах все же присутствуют.