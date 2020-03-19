По информации новостного агентства SPA, министерство энергетики Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco продолжать поставлять на рынок 12.3 млн барр. нефти в сутки в течение ближайших месяцев, что стало расширением более ранней директивы о поставках данного объема в апреле (по сравнению с 9.7 млн барр./сут., которые компания поставляла в рамках соглашения ОПЕК+). Без дополнительных вложений Saudi Aramco может добывать до 12 млн барр./сут., а остаток отбирать из системы хранилищ.

Наше мнение. Ценовая война и угроза мировому спросу на нефть из-за коронавируса обрушили цены (стоимость Brent вчера снизилась сразу на 13.4%, закрывшись ниже уровня $25/барр.). Волатильность цен на нефть сейчас беспрецедентно высока (индекс OVX закрылся на уровне 167 против среднего исторического значения 37). Соответственно, мы ожидаем, что российские нефтяные компании будут демонстрировать динамику хуже рынка и останутся под давлением, пока ситуация не стабилизируется.