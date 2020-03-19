В среду снижение цен рублевых облигаций усилилось. Давление на котировки оказывает снижение нефтяных цен на фоне высоких темпов распространения коронавируса в мире и усиления ожиданий замедления мировой экономики. Доходность 10-летних ОФЗ выросла на 38 б.п. — до 8,42% годовых. Продажи проходили на всем сегменте локальных гособлигаций ЕМ. Десятилетние гособлигации ЮАР, Бразилии, Мексики в местной валюте вчера выросли в доходности на 45 – 75 б.п.

Ухудшение кредитного качества ЕМ и опасения дефицита ликвидности усилили продажи в сегменте евробондов. Причем падали в цене не только бонды экспортеров нефти, но и импортеров, а также снижались в цене защитные активы. Доходность UST-10 выросла до 1,19% годовых (+11 б.п. вчера и +42 б.п. за неделю). Доходность Russia`29 вчера выросла на 90 б.п. – до 4,69%. Доходность 10-летних евробондов Индонезии выросла на 40 б.п. – до 3,71% годовых, ЮАР – на 67 б.п. – до 6,8%, Бразилии – на 103 б.п. – до 5,5%, Мексики – на 106 б.п. – до 5,4%.

Сегодня новые меры поддержки рынков ликвидностью, объявленные мировыми Центробанками, могут способствовать локальной стабилизации цен гособлигаций ЕМ. В среднесрочной перспективе риски понижения кредитных рейтингов эмитентов могут привести к дальнейшему снижению цен суверенных и корпоративных бондов ЕМ.