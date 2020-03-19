Вчера российские ставки вновь заметно выросли, на данный момент ставки FRA уже закладывают повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 140–200 бп. Ставки процентных свопов подскочили примерно на 70 бп, ставки NDF и кросс-валютных свопов (OIS) на сроках более одного месяца выросли несколько меньше – на 45–60 бп. В результате базис продолжил смещаться дальше в отрицательную зону, достигнув —100 бп на годовом отрезке и —200 бп – на 10-летнем.

Между тем короткие ставки благодаря значительному объему рублевой ликвидности в системе по-прежнему держатся на достаточно низком уровне. Несмотря на то что ставка однодневного свопа вчера немного подросла (с 4,1% до 4,6%), ее спред как к ключевой ставке ЦБ (-140 бп), так и к ставке RUONIA (-120 бп по состоянию на вторник) остается низким. Однодневный базис опустился ниже —100 бп впервые с сентября 2018 г., когда Банк России на время приостановил покупку валюты на фоне рыночной волатильности, спровоцированной ожиданиями новых санкций. На наш взгляд, недавнее подписание ЦБ и правительством сделки по Сбербанку может поддержать уровень валютной ликвидности в системе, учитывая, что, по нашим оценкам, в рамках сделки ЦБ должен будет дополнительно продавать на открытом рынке до 0,8 млрд долл. в месяц.

Объем привлечения средств через операции репо с ЦБ по фиксированной ставке в последние дни остается более-менее стабильным (вчера он составил 87 млрд руб.). Спрос на вчерашнем 182-дневном депозитном аукционе Федерального казначейства, как и всегда, был высоким: 75 млрд руб. при лимите размещения 10 млрд руб. Сегодня Казначейство проведет регулярный долларовый депозитный аукцион на срок 12 дней с лимитом 2 млрд долл., и, учитывая непростую ситуацию с валютной ликвидностью, интерес к нему со стороны участников рынка, на наш взгляд, вполне возможен.