Накануне произошло резкое ослабление рубля до отметок 82,5 в паре с долларом и 88,7 в паре с евро на фоне существенного падения цен на нефть до отметок ниже 25 долл./бар. по сорту Brent и 19 долл./бар. по сорту Urals.

Рубль падал более существенно, чем основные валюты развивающихся стран, реагируя на стрессовую ситуацию на рынке нефти. Схожее по масштабам резкое ослабление наблюдалось в норвежской кроне. Внутридневное ослабление рубля было настолько существенным, что вызвало приостановку валютных торгов на бирже.

Сегодня утром Банк России сообщил о продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи с продажей Банку России иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк. Дополнительные продажи валюты призваны полностью возместить выпадающее предложение валюты на рынке при снижении цен на нефть ниже 25 долл./бар., что соответствует цене на нефть, заложенной в риск сценарий Банка России.

Данная мера призвана ограничить риски дальнейшего ослабления рубля, когда текущая ситуация на рынке нефти хуже, чем риск-сценарий Банка России. Продажи валюты из ФНБ в рамках сделки с пакетом акций Сбербанка должны были осуществляться на горизонте 3-7 лет в соответствии с исходным планом, анонсированным до начала турбулентности на мировых финансовых рынках. Логично, что данные операции активируются в ускоренном порядке в условиях сокращения предложения валюты на российском валютном рынке. Действия ЦБ на старте торгов сегодня оказывают поддержку рублю, который вернулся к отметкам ниже 80 в паре с долларом и ниже 87 в паре с евро.

Дополнительные продажи валюты, инициированные ЦБ, снижают риск повышения ключевой ставки по итогам завтрашнего заседания, который с учетом вчерашней ситуации на российском валютном рынке начал выглядеть весьма реальным. Меры ЦБ должны позволить снизить давление на рубль. Тем не менее, ситуация на мировых финансовых рынках остается крайне напряженной, поэтому риски для рубля будут по-прежнему высокими до стабилизации темпов распространения коронавируса.