Давление на нефтяной рынок оказывает уход инвесторов из рисковых активов
Нефтяные котировки вчера упали до отметок ниже $25/bbl (Brent) впервые с мая 2003 года. Давление на нефтяной рынок продолжал оказывать уход инвесторов из рисковых активов на фоне высоких темпов распространения коронавируса за пределами Китая. Кроме того, повышенные страхи рецессии в мировой экономике также негативно влияют на весь блок рисковых активов и цены на нефть. Отметим, что в условиях, когда все больше предприятий останавливают свою работу (компания BMW приостановила работу своих заводов в Европе и Южной Африке, GM и Ford останавливают работу заводов в США), и без того туманные перспективы спроса на нефть оказываются еще более негативными. При этом информация о масштабных стимулах со стороны ЕЦБ и сообщения о готовности пакета мер, направленных на поддержание американской экономики, в утренние часы оказывают умеренную поддержку нефтяному рынку. В результате, в утренние часы контракты на Brent торгуются вблизи отметки $26.5/bbl. Тем не менее, на наш взгляд, для устойчивой стабилизации нефтяного рынка, в первую очередь, необходимо увидеть замедление темпов распространение коронавируса за пределами Китая. Пока этого не происходит, цены на нефть останутся уязвимыми.
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