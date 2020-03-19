В текущей ситуации Банку России ставку лучше не трогать
В работе любого центрального банка всегда очень важны сигналы, которые он подает участникам финансового рынка. Особенно это актуально в периоды турбулентности, когда рынки штормит.
Завтра Банк России должен дать понять, как он будет выстраивать свою монетарную политику дальше, в условиях нарастания эпидемии коронавируса и угрозе полного карантина. С одной стороны, вроде бы ситуация требует традиционных действий: повысить ставку, чтобы остановить снижение рубля и повлиять на кривую на рынке облигаций.
Однако, с другой стороны – есть задачи по повышению темпов экономического роста, а повышение ставки идет вразрез с этой целью, да и коронавирусную проблему монетарными методами не решить. Что же нам предложит ЦБ? Думаю, что в текущей ситуации ставку лучше не трогать, нужны другие, какие-то неординарные решения.
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