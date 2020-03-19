Запредельно высокие обороты. Запредельно высокая волатильность. Запредельная истерия по поводу COVID-19. Такое чувство, что рынок просто сваливается в пропасть и все вокруг начинают кричать "Мы все умрем!" И если на фондовом рынке дела хоть и плохи, но все же еще не полный Армагеддон (хотя, безусловно, для некоторых Армагеддон уже наступил!), то вот на нефтяном рынке мы увидели вчера классический истерический panic sell-off с падением котировок черного золота более чем на 20%!!! И в этой ситуации можно только констатировать полное безумие в рамках пока (пока?!) одного отдельно взятого сегмента финансово-товарного рынка. К счастью, как свидетельствует многолетний мировой опыт, очень часто такие моменты являются разворотными и есть некоторые шансы, что вчерашняя «большая резня» на нефтяном рынке явится предвестником хоть какой-то стабилизации ситуации. О развороте сейчас говорить вообще не стоит. Надо хотя бы остановиться и перевести дух!

Что же касается фондового рынка, то здесь картина хоть и достаточно печальная, но все же пока не безнадежная. Да, очередное падение индексов на 5 — 6 процентов особого оптимизма у инвесторов не вызывает. Однако сам ход торгов и особенно последние несколько часов основной торговой сессии внушают некоторую веру в светлое будущее. Кроме всего прочего, определенную поддержку рынку должны оказать и текущие чисто технические уровни. Дело в том, что все 3 основных индекса свалились сейчас на значимые уровни поддержки. Конечно, в условиях всеобщего sell-off технический анализ сам по себе очень часто дает сбои. Но все же по индексу S&P500 мы достигли сейчас уровня в 2350 пунктов, откуда пошел разворот после падения в октябре — декабре 2018 года. Индекс DJIA — 30 уверенно пробив отметку в 20 тысяч пунктов несмотря ни на что нашел в себе силы вернуться к этой отметке и возможно по крайней мере далеко от нее не уйдет. Ну и, наконец, индекс NASDAQ, который успешно оттолкнулся вчера от уровня поддержки в 6 750 пунктов и резко ушел выше показывает, что недаром акции ведущих технологических компаний являются главными двигателями развития мировой экономики.

Если же взглянуть на рынок на отраслевом уровне, то здесь все очень даже логично и вопросов особых не возникает. Хуже всех чувствует себя конечно же нефтянка. Здесь только средние потери за вчерашний день превысили 11%. А лучше всех на фоне коронавирусной истерии безусловно смотрятся акции медицинских компаний. Их конечно тоже активно продают, но все же темпы снижения в этом секторе гораздо ниже, чем у остальных. А некоторые акции даже умудрились закрыться в плюсе. Лидером же здесь и сейчас выступают акции биотехнологического гиганта Gilead Sciences (GILD, +6,58%), препарат для лечения коронавирусной пневмонии которого уже находится в активной стадии клинических испытаний. Так что, как видите, даже на небе, сплошь затянутом тучами, есть просветы, внушающие некоторый оптимизм.

Ожидания рынка 19 марта

Сегодняшний день должен стать днем передышки. Да, на рынок продолжают давить цифры заболевших и умерших в Европе и США. И это весьма печально. И все же лучики солнца даже здесь есть. В Ухане — откуда все это безобразие и началось — впервые не выявлено ни одного нового заболевшего!!! Ура! Есть надежда! Участники рынка пока очень осторожно отнеслись к этой информации, и всеобщего ликования точно не видно. Но хоть какой-то просвет в облаках! Кроме этого мы видим беспрецедентные усилия властей по всему мира хоть в какой-то мере стабилизировать ситуацию. Это касается и медицины, и сферы безопасности и, конечно же, финансов.

Так, весьма позитивно воспринята сегодня информация о начале скупки европейских облигаций на общую сумму в 750 млрд. евро Европейским же центральным банком. Это вызвало волну оптимизма по всей Европе, а больше всего в несчастной-разнесчастной Италии, где в итоге индекс миланской биржи FTSE MIB вырос почти на 2,5%. С утра и все остальные европейские индексы были в плюсе, но все же общая напряженность, связанная с эпидемией COVID-19, не дает участникам рынка слишком уж сильно расслабляться.

В США торги фьючерсами на основные индексы проходят в достаточно спокойной обстановке. Здесь тоже особой радости не видится, но снижение котировок в пределах 1% по нынешним временам — это вообще ничто и при желании отыгрывается буквально за несколько минут. Было бы желание! Поэтому главная цель на сегодня — остановить падение. И думается, что такая попытка вполне может быть реализована с положительным результатом. Хотя возможно мы сейчас выдаем желаемое за действительное. Но, как говорится, надежда умирает последней.

Некоторую поддержку рынку должна оказать нефть. Здесь желательно сделать круглые удивленные глаза, но со вчерашним завалом котировок черного золота более чем на 20% спекулянты явно перестарались, и сегодня нефть отскакивает на внушительные 10 — 12%. Так держать!

А посему — продолжаем ничего не делать и следить за событиями. Покупать еще рано, а продавать — уже точно поздно. Поэтому не дергаемся и читаем развлекательную литературу. И не поддавайтесь панике!