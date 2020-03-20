По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,47%, закрывшись на отметке 2409,39 пункта, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,95%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 2,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на три базисных пункта, до 1,16%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на четыре базисных пункта, до −0,20%.

Несмотря на беспрецедентные меры, принимаемые мировыми центробанками для поддержания своих экономик, финансовые рынки все еще остаются во власти высокой волатильности. В четверг ЕЦБ анонсировал запуск новой масштабной программы покупки облигаций объемом 750 млрд евро, в рамках которой регулятор будет приобретать государственные и корпоративные бумаги. Рекордная по объему программа, подразумевающая покупки почти в 120 млрд евро в месяц, будет действовать до конца текущего года. Кроме того, с сегодняшнего дня Федрезерв запускает кредитную линию для первичных дилеров, в рамках которой обеспечением по кредитам могут быть не только облигации, но и акции. Похоже, что сейчас игроки попросту ждут, когда обещанные деньги начнут поступать на рынок. Когда свежие объемы ликвидности упадут на счета, на глобальных биржевых площадках может начаться ралли.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 12,54% и закрылись на отметке $28. Частичному закрытию коротких позиций во фьючерсных контрактах на Brent и WTI способствовали комментарии Трампа, который в связи со сложившейся ситуацией на нефтяном рынке заявил, что Соединенные Штаты вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в «нужное время». По сообщению Wall Street Journal, администрация Белого дома рассматривает возможность использования дипломатических рычагов для давления на Саудовскую Аравию, а в отношении России могут прозвучать угрозы введения новых санкций.

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи вырос на 7,72%, закрывшись на отметке 2275,7 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2225 и 2190 пунктов, сопротивление находится на уровне 2315 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 85000 и 81000 пунктов. Сопротивления — 90250 и 96000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 79,12, прибавив 2,16% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 79,35 и 77,95. Основное сопротивление — 82.



