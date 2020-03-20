Вчера падение сменилось мощным отскоком. Лидерами роста стали акции Татнефти (+18,42%), что объясняется спекуляциями на тему коронавируса. Лидерами снижения стали префы Мечела (-13,44%), обвалившиеся после публикации отчетности компании за 2019 год. Пара USD/RUB обновила максимум с 2016 года, но к вечеру снизилась ниже отметки 80 на фоне отскока цены на нефть.

Банк России проведет плановое заседание по вопросам монетарной политики. Повышение ставки помогло бы защитить рубль от атаки спекулянтов. Хотя мера спорная, в Казахстане повышение ставки не удержало тенге от падения.

Также пока не фиксируется массового оттока нерезидентов из рублевых ОФЗ, и также нет надежных данных о всплеске инфляции и инфляционных ожиданий. Кроме того, при цене на нефть ниже $30 за баррель, обменный курс USD/RUB сейчас несколько ниже того, который может считаться равновесным, то есть дополнительная защита рублю повышением ставки сейчас, по нашему мнению, не требуется.

Снижение ставки в среднесрочном плане помогло бы экономике, но при этом усиливается риск спекулятивного давления на рубль в условиях свободного движения капитала. А волатильность в течение длительного времени совершенно точно разгонит инфляцию и инфляционные ожидания, приведет к остановке экономического роста, а при постоянно высоком уровне инфляции, и к стагнации. Ситуация довольно сложная и неоднозначная. Мы не даем прогноза по ставке, решение в области монетарной политики, возможно, будет комплексное, включая и другие меры поддержки финансовой системы, и также не исключаем вероятности ограничительных мер по движению капитала.

Ожидаем высокую волатильность рынка. Рынок будет отыгрывать внешний фон и решение ЦБ. Ориентир: диапазон 77,00-82,00 в паре USD/RUB, 2100- 2400 по индексу Мосбиржи.